5 نصائح لتقوية الجهاز المناعى لطفلك.. السر في النظام الغذائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قدوم فصل الشتاء يزداد قلق الأمهات على أطفالهن، بسبب نشاط الفيروسات المختلفة، وهناك 5 نصائح لتقوية الجهاز المناعي لطفلك، للوقاية من مخاطر تلك الفيروسات، على رأسها الاهتمام بالنظام الغذائي للصغار والحرص على أن يمارسوا الرياضة، وإذا كانوا صغارا فمن المهم الحرص على وجبتهم من الرضاعة الطبيعية بشكل منتظم، لأنها السر في تأسيس النظام المناعي للرضيع منذ الصغر.

5 طرق لتقوية الجهاز المناعي لطفلك

هناك 5 نصائح لتقوية الجهاز المناعي لطفلك، أولها أن تقومي بوضع نظام غذائي صحي له، يحتوي على كثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي أيضًا على منتجات الألبان، أو مصدر آخر للكالسيوم والدهون الصحية، مثل الزيوت النباتية.

1- وضع نظام غذائي

وحتى يسير النظام الغذائي على ما يُرام ويعزز مناعة طفلك، هناك بعض الأطعمة الواجب تجنبها وهي الأطعمة المصنعة، التي تحتوي على سكر مضاف، والأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية، مثل الدهون المشبعة الموجودة في المنتجات الحيوانية، وهذا لا يعني أن طفلك لا يستطيع تناول البسكويت أو الآيس كريم على الإطلاق، لكن إذا كنت تريدين أن يتمتع طفلك بصحة جيدة، فلا ينبغي عليه تناول هذه الأطعمة كل يوم، بحسب موقع «هيلث لاين» البريطاني.

2- الرضاعة الطبيعية مهمة لحديثى الولادة

بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، اهتمي بالرضاعة الطبيعية، لأنها أساسية ضمن 5 نصائح لتقوية الجهاز المناعي لطفلك، خاصة أول 6 أشهر من حياته.

3- تشجيع غسل اليدين بانتظام

تنتشر العدوى بين الأطفال بشكل كبير عن طريق اللمس، لذلك علمي طفلك أن يأخذ الوقت الكافي لغسل يديه بعد العطس والسعال والذهاب إلى الحمام، ويساعد غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على قتل البكتيريا والفيروسات ويقلل من فرصة الإصابة بعدوى الرئة، وتلك الطريقة مع الوقت تتحول لعادة جيدة وثابتة في 5 نصائح مهمة لتقوية الجهاز المناعي لطفلك.

4- تأكد من حصولهم على قسط كاف من النوم

يساهم الحصول على قسط كافي من النوم في إنعاش جسد الصغار، مما يساعد في تعزيز الجهاز المناعي طفلك لذلك شجعيه على النوم مبكرًا حتى يستطيع الحصول على عدد الساعات الصحية للنوم في اليوم، والتي تكون من 12 إلى 16 ساعة يوميًا للرضع إلى 8 إلى 10 ساعات للمراهقين، وذلك عن طريق الحد من الشاشات بالنسبة للمراهقين، وإغلاق الأجهزة قبل ساعة أو ساعتين من وقت النوم ويفضل عدم وجودها في غرفة النوم ليلاً، والالتزام بجدول زمني منتظم.

5- الحفاظ على التمارين الرياضية

تساعد التمارين الرياضية في الحافظ على الصحة وتقل احتمالية الإصابة بالمرض، لذلك يجب أن يكون الأطفال نشيطين لمدة ساعة يوميًا من خلال ممارسة أبسط أنواع الرياضة مثل المشي لمدة ساعة على الأقل وهذا يعزز جهازهم المناعي.

ومن خلال حديثه لـ«هُن» قال الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن واحدة من أهم 5نصائح لتقوية الجهاز المناعي لطفلك أو الأساس المهم لبناء النظام الصحي للطفل، قائلا: «لبن الأم يمد جسم الطفل بالعناصر الغذائية المهمة، وهو مفيد جدا وغني بالأجسام المضادة، وتقيه من الإصابة المختلفة المزمنة مثل السكري والسمنة، كما تساعد على تطوير الفك، وتساعد أيضا على حماية العينين وتنظيم أنظمة الجسم والدماغ، والوقاية من نزلات البرد وتزيد من المناعة، كما تعتبر حلقة الوصل الاولى بين الطفل والأم، وتقلل احتمالية الاصابة بالأمراض النفسية، وهي الأساس في تعزيز مناعته وبقية النصائح للأطفال الكبار زي الرياضة مهمة وكمان النظام الصحي».