3 علامات تظهر في "البراز" تدل على وجود مشكلة في المرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قال أخصائي العظام الأمريكي الدكتور إريك بيرج، أن المرارة هي البطل المجهول للجهاز الهضمي الذي يتطلب اهتمامًا خاصًا، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر قناته الشخصية بموقع "يوتيوب".

وتابع إريك: "يخزن العضو ذو الشكل الكمثرى الصفراء وهو أمر بالغ الأهمية لهضم الدهون".

وأوضح بيرج: "عندما تتناول الأطعمة الدهنية، تطلق المرارة المادة الصفراء المخزنة في الأمعاء الدقيقة، وقد تساعد هذه العملية على استحلاب الدهون بحيث يمكن هضمها بسهولة أكبر".

وأشار: "تتحكم المرارة في كمية الصفراء التي تُطْلَق في الأمعاء، ولكن إذا كانت كثيرة أو قليلة جدًا، فقد تسبب مشاكل".

ولفت: "معظم علامات مشاكل المرارة هي أعراض نقص الصفراء".

وقال الدكتور: "من الممكن أن تكون هناك مشكلات عندما يتحول قوام أو نسيج الصفراء، ما يسبب حصوات المرارة".

وتشكل حصوات المرارة انسدادات في الجسم، ما يؤدي إلى نقص الصفراء.

وأوضح بيرج: " حصوات المرارة هي عبارة عن حصوة كوليسترول مركزة للغاية".

وكشف بيرج عن علامات قد تحدث تشير أن هناك خطأ ما في المرارة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

لون البراز:

من الأدلة الجيدة لمعرفة أنه ليس لديك ما يكفي من الصفراء هو النظر إلى البراز.

وقال الدكتور بيرج إن البراز يجب أن يكون بني اللون، ولكن إذا أصبح فاتحًا أو رماديا، فقد يكون ذلك مؤشرًا على عدم وجود كمية كافية من الصفراء.

طفو البراز:

البراز العائم علامة على أن جسمك لا يهضم الدهون بشكل جيد، ما قد يشير إلى وجود حصوات في المرارة.

اتساق البراز:

عندما يتعلق الأمر بوجود كمية كبيرة من الصفراء، وهو ما يمكن أن يحدث إذا أزيلت المرارة، فقد يعاني الشخص من براز رخو.

وقد يكون هناك إسهال وبراز مائي وحاجة ملحة لاستخدام المرحاض لأنك لا تشعر بالتحكم في حركات الأمعاء.

ألم:

عندما لا يكون هناك ما يكفي من الصفراء كرد فعل، تتمدد أنابيب القناة الصفراوية، ولكن إذا تمددت أكثر مما ينبغي، يحدث ألم حشوي.

وهذا قد يبدو وكأنه شعور عميق أو حارق أو ضيق أسفل القفص الصدري الأيمن.

الغثيان:

بما أن القنوات الصفراوية تتمدد أكثر مما ينبغي لاستيعاب حصوات المرارة، فقد يجعلك تشعر بالغثيان.

آلام الرقبة:

أوضح الدكتور بيرج أن هناك عصبًا متصلًا بالحجاب الحاجز ويمتد إلى الجانب الأيمن من الرقبة.

وتابع: "إذا كان هناك ضغط على تلك المرارة، فسيكون هناك ضغط تحت الحجاب الحاجز والعصب الحجابي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى آلام الرقبة.

ألم الكتف:

يمكن أن يتحول الألم في الجانب الأيمن من الرقبة إلى ضيق يسحب الفقرة من مكانها ويضغط على العصب، وبالتالي يؤدي إلى ألم في الكتف، وقد يكون ذلك

مؤشرا على وجود مشكلة أساسية، مثل حصوات المرارة.

الحكة:

من أحد الأعراض الشائعة الأخرى لنقص الصفراء هو الشعور بالحكة في أي مكان في الجسم، خاصة في الليل.

البول:

البول الذي يكون لونه أصفر داكن أو بني اللون.

اليرقان:

إن وجود حصوة في المرارة تسد الكبد، قد يؤدي إلى الإصابة باليرقان.

ويصف اليرقان عندما يتحول بياض العين أو الجلد إلى اللون الأصفر بسبب تراكم البيليروبين.

القيء:

إذا كان لديك انسداد في القنوات الصفراوية ويعود إلى الكبد، فسوف تصاب بمرض في المعدة.

الإمساك:

الصفراء الزائدة تسبب الإسهال، والنقص الإمساك، وتشمل عوامل الخطر العوامل الهرمونية، وارتفاع مستويات الأنسولين، ونقص الميلاتونين، وحصوات الكوليسترول.

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