ماذا يحدث لك إذا تناولت الفيتامينات على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفيتامينات هي مواد مغذية ضرورية للصحة، حيث تساعد الجسم على أداء وظائفه الأساسية، كما أنها وسيلة فعالة لإضافة العناصر الغذائية التي قد تفتقر إليها إلى نظامك الغذائي، ويمكنك الحصول عليها من بعض الأطعمة، أو من المكملات الغذائية.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث لك عند تناول الفيتامينات على معدة فارغة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما جاء في موقع "Live strong".

- اضطرابات المعدة:

يسبب تناول الفيتامينات على معدة فارغة في تهيج الأمعاء، ما يسبب اضطرابات المعدة.

ولمنع ذلك، يجب عليك تناول وجبة خفيفة قبل تناول المكملات الغذائية.

- تفاقم أعراض الجهاز الهضمي

بالإضافة إلى، اضطراب المعدة يمكن أن تكون هناك آثار جانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال.

- امتصاص ضعيف:

يؤثر تناول الفيتامينات على معدة فارغة على امتصاصها، هذا يعني أن الجسم لا يحصل على الكمية الكاملة من الفيتامينات التي يحتاجها.

لذا، يوصى بتناول الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل(A وD وE وK) مع بعض الأطعمة الدهنية مثل الأفوكادو أو زيت جوز الهند.

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