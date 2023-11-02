الامارات | مطعم يضيف غرامة "سوء تربية" على الفاتورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحظى أحد المطاعم في جورجيا (الولايات المتحدة) باهتمام إعلامي كبير بسبب فرضه رسوم على زبائنه البالغين بذريعة "سوء التربية ". لا تقل عن خمسين دولارا.

وتقدم القائمة في مطعم Toccoa Riverside الذي يقع على بعد حوالي ساعتين شمال أتلانتا مجموعة مختارة من الأطباق، لكن حين النظر لفاتورته الرسمية يمكن ملاحظة رسما ليس معتادا، تبين أنه رسم إضافي للبالغين من العملاء "غير القادرين على رعاية الأولاد"، يليه ثلاث رموز للدولار الأمريكي.

وعلى الرغم أن المبلغ ليس محددا في الفاتورة ويعود لتقدير الإدارة، فإن زبائن قالوا أن إدارة المطعم جاءت إليهم وأعلمتهم بزيادة خمسين دولارا على الفاتورة ك"رسوم إضافية : للبالغين غير القادرين على تربية أولادهم" .

وقال أحد الزبائن أنه ظن الأمر مزحة في البداية، لكن الإدارة كانت جدية للغاية. بدورهم دافع مالكو المطعم عن قرارهم، بأن هذا الرسم الذي إضافته مؤخرا حينما تسبب أولاد مجموعة كبيرة من الزبائن بفوضى كبيرة في صالته.

لكن زبون آخر قال " أنه تم تحصيل 50 دولارًا منه، على الرغم من أن أطفاله كانوا يتصرفون بشكل جيد. "

ومنذ ذلك الحين انتشرت صورة الفاتورة بالرسوم الإضافية على موقع" ريديت" الاجتماعي وانتقد البعض المطعم ووصفوا الرسوم بأنها “تمييزية” و”غامضة”.

ونقلت محطة "ان بي سي " عن صاحب المطعم قوله أنه " فرض رسومًا إضافية على قائمة الطعام فرضها مؤخرا كما يبدو، " و أنه يريد التأكيد على أن التهمة ليست موجهة للأطفال بل للبالغين الذين "لا يعرفون كيفية تربية الأبناء".