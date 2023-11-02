لو عندك عزومة.. 5 وصفات سهلة وسريعة التحضير بينها طاجن اللحمة بالبصل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من السيدات، تنتابها الحيرة عندما يكون لديها عزومة كبيرة، ولا تعرف أي وجبات يمكن لها أن تعدها وتقدمها للضيوف، لذا ترشح لك «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل 5 وصفات سهلة وسريعة، يمكن طهيها لو عندك عزومة.

لو عندك عزومة إليك 5 وصفات سهلة وسريعة

يمكن أن تقدمي عدة أطباق مختلفة وجديدة على المائدة عند استقبال الضيوف، لذا نقدم لكً بعض الوصفات السريعة لنسهل عليكِ المهمة.

الوصفة الأولى: الملوخية

تعتبر من أشهى الأكلات التي يمكن وضعها على المائدة في العزومات المختلفة، فهي عبارة عن طبق رئيسي في أي عزومة، فالملوخية بالطشة والتقلية، على الطريقة المصرية لا يمكن أن تقاوم، ويمكن إضافة شوربة اللحمة أو الدجاج إليها.

مقادير عمل الملوخية:

أوراق ملوخية خضراء.

فصوص ثوم مفرومة بشكل ناعم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة من نشوربة دجاج أو لحمة.

زيت ذرة.

طريقة طهي الملوخية:

1- احضري الملوخية بعد تجفيفها، وقومي بتخريطها حتى تصبح ناعمة.

2- ضعي الإناء على درجة حرارة متوسطة، وضيفي الشوربة حتى تسخن، ثم نضع بها الملوخية ونقلبهم جيدا حتى يمزجوا معاً.

3- بعد غليان الملوخية، احضري مقلاة وضعي فيها السمن، الثوم والكسبرة واتركيهم على النار مع التقليب حتى الاحمرار.

الوصفة الثانية: الفتة بالخل والثوم

يعد طبق الفتة من الأكلات المفضلة لدى الكثير، كما أنها تتميز بطريقة تحضيرها.

مقادير عمل الفتة بالخل والثوم:

كيلو لحمة.

نصف كيلو أرز نظيف.

2 رغيف بلدى محمص.

بصلة.

6 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة.

بعض التوابل.

خطوات طريقة عمل الفتة بالخل والثوم:

1- الخطوة الأولى: سلق اللحمة في إناء به بصل وحبهان وورق لورا حتى الغليان.

2- الخطوة الثانية: نجهز الأرز بالطريقة التقليدية في إناء بمفرده.

3- الخطوة الثالثة: نكسر الخبز المحمص إلى قطع صغيرة، ونضعه في طبق كبير وعميق.

الوصفة الثالثة: طاجن اللحمة بالبصل

تعتبر من الوصفات اللذيذة، والتي يحب الكثير تناولها، ومقاديرها كالتالي:

كيلو لحمة.

بصل مبشور.

ملح وفلفل أسود.

أسهل طريقة لعمل طاجن اللحمة بالبصل:

1- الخطوة الأولى: نضع الطاجن أعلى البوتاجاز ونضع ملعقة سمن أو زبد مع قليل من السكر، حتى يضفى مذاقا حلوا ولونا للبصل.

2- الخطوة الثانية: يمكنكِ إضافة البصل المبشور أو المقطع لقطع صغيرة إلى السمن وتحميره ونقلبه حتى يصبح لونه أحمر.

3- الخطوة الثالثة: نضيف اللحمة ونقلبها مع البصل إلى أن يحمر لون اللحمة.

4- الخطوة الرابعة: يمكنكِ إدخال طاجن اللحمة بالبصل إلى الفرن مع إضافة ملعقتين من صلصة الطماطم وملعقة سمن، لعمل وجه لذيذ للطاجن، ونترك الطاجن في الفرن على الشواية لمدة 10 دقائق.

الوصفة الرابعة: الكبدة المقلية بالردة

طريقة عمل الكبدة المقلية بالردة:

1- أولا: جهزي تتبيلة الكبدة، إما بالثوم المفروم أو البصل أو الاثنين معاً مع الملح والفلفل الأسود والكمون والليمون والخل وفلفل أخضر وقلبيهم جيداً.

2- ثانيا: ضيفي الكبدة إلى التتبيلة واتركيها لمدة ساعتين في الثلاجة، حتى تتشرب التتبيلة.

3- ثالثا: احضري إناء ضعي بداخله الردة مع ملح وفلفل وشطة وقلبي الكبدة في الردة من الجهتين ثم ضعيها في الزيت المغلي وحمريها حتى تأخذ اللون البني الفاتح.

الوصفة الخامسة: الجلاش باللحمة المفرومة

من الوصفات البسيطة التي يمكن صنعها في العزومة.

مقادير الجلاش لحمة مفرومة:

معصج لفة جلاش.

2 بيضة.

كوب لبن.

ملح وفلفل.

سمنة.