الملح.. كيف يرفع خطر الإصابة بمرض السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أظهرت دراسة أجراها باحثون أمريكيون بجامعة تولين الأمريكية، أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون أن تتبيل كل وجبة يزيد فرص الإصابة بالمرض القاتل بنسبة 39%.

وأوضحوا أنه يجب البحث عن طرق جديدة لجعل مذاق الأطعمة جيداً دون اللجوء إلى الملح، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال الدكتور لو تشي، أستاذ مساعد في قسم الصحة العامة من جامعة تولين الأمريكية: "الملح يمكن أن يكون له تأثير هائل على صحتك".

وتابعت: "تظهر هذه الدراسة أن استبعاد الملح من المائدة يمكن أن يساعد على الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني ."

وأضاف: "فهو يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى حد بعيد ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية مع مرور الوقت".

وأظهرت الأبحاث السابقة أن تناول المزيد من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

وكشفت أحدث دراسة نُشرت في Mayo Clinic Proceedings، فيما إذا كان إضافة الملح إلى الوجبات بانتظام مرتبط بالحالة أم لا.

واستطلع الباحثون رأي أكثر من 400 ألف بريطاني حول تناولهم للملح وتتبعهم لمدة 11.8 سنة في المتوسط ​​لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض السكري.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لم يستخدموا الملح مطلقًا أو نادرًا، فإن إضافة البهارات أحيانًا تزيد خطر الإصابة بالحالة بنسبة 13%.

وفي الوقت نفسه، فإن إضافتها عادة تزيد الفرص بنسبة 20 %.

وقال الدكتور تشي إن الملح يشجع الأشخاص على تناول كميات أكبر، ما يزيد خطر الإصابة بالسمنة، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري.

وأظهرت الدراسة وجود صلة بين تناول المزيد من الملح وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).

وقال الدكتور: "تشير دراستنا إلى أن زيادة وتيرة إضافة الملح إلى الأطعمة ترتبط إلى حد بعيد بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

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