"تظهر على الأظافر".. 6 علامات تنذرك بنقص الفيتامينات والمعادن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحتاج الجسم إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحة الأظافر، لكن، عندما يكون هناك نقص في هذه العناصر الغذائية، يمكن أن تظهر علامات على الأظافر.

فيما يلي، نذكر لكم 6 علامات تحذيرية بمثابة "جرس إنذار" لنقص الفيتامينات والمعادن على الأظافر، وفقًا لما جاء في موقع "Live strong".

1. نقص فيتامين ب12

يساعد هذا الفيتامين في الحفاظ على صحة خلايا الجسم وتكوين الحمض النووي، ويؤدي انخفاض مستوياته إلى ظهور نتوءات عمودية على سطح الظفر.

يمكن أن يؤثر أيضًا على لون الأظافر، ما يجعلها تميل إلى "الازرقاق".

2. نقص الحديد

يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الحديد إلى الإصابة بفقر الدم، وإن إحدى العلامات الأكثر شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هي الأظافر الهشة، والأظافر المسطحة.

3. فيتامين ب

الأظافر الهشة وتكسر الأظافر بسهولة من العلامات التي تنذر بنقص فيتامين ب.

4. الكالسيوم

من المعادن الضرورية لصحة الجسم، حيث يساعد على تعزيز صحة العظام والأسنان، لكن يلعب أيضًا دورًا في مظهر الأظافر.

لذا، إن انخفاض مستوياته يمكن أن يسبب جفاف الأظافر وهشاشتها.

5. أوميجا 3

هي أحماض دهنية أساسية، تؤدي دورًا مهمًا في صحة الأظافر، حيث تساعد على إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الرئيسي الذي يشكل الأظافر، وحمايتها من التلف.

لذا، يمكن أن يؤدي نقص مستوياتها إلى ظهور علامات معينة على الأظافر، مثل فقدان قوة الأظافر، وتشقق الأظافر.

6. فيتامين سي

البقع البيضاء على الأظافر وانكسارها بسهولة علامة على نقص فيتامين سي.

اقرأ أيضا:

ختم اللحم.. حقيقة خطورته وكيفية التفرقة بين المزور والسليم

علامات إذا ظهرت بالأذن احذرها دليل على القاتل الصامت

مدرسة روسية تثير الجدل بتركيب كاميرات مراقبة في مرحاض الفتيات.. هذا ما حدث

5 أبراج لديها تعثرات صحية في الأيام المقبلة… عليهم الحذر

كي تتحول إلى قطة.. لن تتوقع ما فعلته إيطالية بجسدها