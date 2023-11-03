الامارات | بعد 53 عاماً.. الذكاء الاصطناعي يحيي فرقة «بيتلز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق فرقة «بيتلز» الخميس أغنية جديدة بعنوان «ناو أند ذِن» سجّلها جون لينون ومُعدَّلة بفضل برنامج للذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تجمع أعضاء الفرقة الأسطورية مرة أخرى بعد أكثر من 53 سنة على انفصالهم.

وفي متجر الفرقة الإلكتروني حيث تتوافر الأغنية بحسب الرغبة، نفدت بعض نسخها التي طُلبت مسبقاً، كتلك المُتاحة بأسطوانات الفينيل أو أشرطة الكاسيت.

وجرى استنباط الأغنية الجديدة استناداً إلى نسخة أوليّة سجّلها جون لينون في سبعينات القرن الـ20 داخل شقته في نيويورك.

واستخرج مخرج «لورد أوف ذي رينغز» صوت لينون من أحد الأشرطة فاصلاً إياه عن موسيقى البيانو، بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأُضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها على غيتار كهربائي وصوتي سنة 1995، جورج هاريسون، الذي توفي عام 2001.