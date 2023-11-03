الامارات | «ديزني» تستحوذ على «هولو» مقابل 8.6 مليارات دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «ديزني»، أنها ستستحوذ على الثلث المتبقي من أسهم منصة البث التدفقي «هولو» مقابل 8.6 مليارات دولار، معززة بذلك مكانتها في هذا القطاع الذي يشهد منافسة قوية.

ووعدت المجموعة التي تتخذ كاليفورنيا مقراً بالعودة إلى مسار تصاعدي خلال فصل الصيف. وتعتزم المجموعة اللجوء كما فعلت «نتفليكس» للتشدد سنة 2024 في الحدّ من تَشارُك مستخدميها كلمات المرور سعياً إلى منع ولوجهم إلى محتواها مجاناً.

ومكّنت هذه الطريقة «نتفليكس» من زيادة عدد المشتركين هذه السنة.

وبات عدد المشتركين في «نتفليكس» في 30 سبتمبر يتجاوز 247 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، في حين بلغ عدد مشتركي «ديزني +» في 30 يونيو الفائت 146 مليوناً.

وتعدّ «هولو» ذراع «ديزني» القوية في برامج البالغين على غرار «ذي هاندميدس تايل»، والتي تشكّل المحتويات العائلية على «ديزني +» منذ إطلاقها قبل أربع سنوات.