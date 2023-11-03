الامارات | مؤلفات حاكم الشارقة مسموعة بصوته بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الجامعة القاسمية عن قيامها بتحويل مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة، إلى كتب مسموعة، عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن شأن المؤلفات الصوتية أن تتيح للجمهور الوصول إلى أعمال سموه بصوت يحاكي صوت سموه الخاص، عبر منصة القاسمية بودكاست، والموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد مدير الجامعة القاسمية، الدكتور عواد الخلف، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اطلع على نماذج صوتية أعدتها الجامعة، وأشار إلى أنه تم التسجيل والإخراج في الاستوديوهات الإذاعية لكلية الاتصال بالجامعة، حيث تتم رواية المؤلفات من خلال تجربة صوتية مقاربة للواقع عن طريق توليد صوت مطابق لقراءة النص بجودة كبيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن هذا المشروع من قبل الجامعة سيقتصر فقط على تحويل مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة إلى كتب صوتية مسموعة.