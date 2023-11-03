الامارات | أجمل سفن العالم في طريقها إلى دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق موسم الرحلات البحرية 2023-2024 مع وصول السفينة السياحية الفاخرة «ماين شيف 2» إلى محطة حمدان بن محمد للرحلات البحرية في ميناء راشد، في مستهل الموسم الذي من المنتظر أن تستضيف دبي خلاله نحو 150 سفينة بحرية.

ومن المقرر أن تستقبل دبي خلال هذا الموسم مجموعة من أهم سفن الرحلات البحرية الحديثة في «ميناء راشد» و«دبي هاربر»، ومنها سفينة «ريزيلاينت لايدي» Resilient Lady Ship من «فيرجين فوياج» Virgin Voyages، وذلك للمرة الأولى، والتي ستنطلق في مسارين من دبي هذا الموسم.

وتُعد دبي واحدة من المحطات الأساسية في تحالف كروز أرابيا، الذي يضم موانئ رئيسة في المنطقة، ويسعى للترويج للمنطقة في الأسواق الدولية باعتبارها نقطة جذب رئيسة، من خلال العمل بشكل وثيق وربط موانئ المنطقة بشكل متكامل. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «يؤكد موسم الرحلات البحرية الجديد مكانة دبي مقصداً سياحياً عالمياً، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33، ومستهدفاتها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والسياحة».

وتتعدى جاذبية دبي مجرد كونها وجهة متميزة للرحلات البحرية وأبرز الموانئ البحرية، إلى كونها حاضنة لمرافق عالمية المستوى يمكنها استيعاب أكبر السفن السياحية على مستوى العالم، وهي تتمتع بموقع استراتيجي باعتبارها بوابة اتصال للمنطقة عبر مطار دبي الدولي وبوابتين بحريتين. وتواصل دبي تعزيز البنية التحتية لمحطات الرحلات البحرية من خلال المشاريع الاستثمارية التي توفر للمسافرين، وإجراءات وتأشيرات الدخول السلسة التي يتم توفيرها للمسافرين، فيما تجذب السفن الفاخرة التابعة لثمانية خطوط بحرية شهيرة في دبي العديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم.