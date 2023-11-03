نصائح هامة للأمهات بسبب تقلبات الطقس.. 10 حاجات لازم تعمليها قبل الخروج من المنزل

القاهرة - سمر حسين - ماما

متابعة حالة الطقس، بالتزامن مع استقبال شهور نوفمبر، يدخل ضمن أبرز اهتمامات السيدات، خاصة حديثة الأمومة، إذ تعد تقلبات الطقس سببا رئيسيا في إصابة الأطفال بالأمراض الفيروسية، وأمراض الشتاء المختلفة، المرتبطة بتقلبات الطقس بين اليوم والآخر.

وخلال الأيام الحالية، تحذر هيئة الأرصاد الجوية، مرارًا وتكرارًا من التقلبات الجوية، ودرجات الحرارة المتباينة من الصباح وبنهاية الليل، فضلًا عن سقوط الأمطار في بعض الأحيان، وهو ما يتطلب رعاية خاصة للأطفال، ونصائح طبية كبيرة للحافظ عليهم من الإصابة بالأمراض المرتبطة بالطقس المتقلب.

طقس متقلب خلال الساعات القادمة

تحذير شديد من هيئة الأرصاد الجوية، يدق ناقوس الخطر، بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، إذ تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب، فضلًا عن سقوط بعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.

لماذا يشعر المصريون بالحر خلال شهر نوفمبر؟

ظواهر جوية تركت تأثيرًا مباشرًا على حالة الطقس، إذ يشعر المصريون بالحر الشديد رغم دخول شهر نوفمبر، والعد التنازلي لفصل الشتاء، وهو ما شرحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات لـ«هُن» مؤكدة أن الإرتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة بسبب الارتفاعات في نسب الرطوبة، وتأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

نصائح للأمهات في ظل حالة الطقس المتقلب

وتبحث الأمهات على أبرز النصائح للحفاظ على صحة أطفالهن من التقلبات الجوية، وهو ما كانت قدمته «غانم» من قبل خلال حديثها، وجاء على النحو التالي:

- ضرورة متابعة نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار.

- ارتداء ملابس فضفاضة.

- تغطية الرأس بقبعة والوجه بنظارات شمسية، للحماية من الشمس.

- تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.

- تجنب النشاطات البدنية الشاقة في الهواء الطلق، وساعات الظهيرة.

- تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف.

- تجنب الوجبات الثقيلة والدهنية، حتى لا ترفع من درجة حرارة الجسم.

نصائح للأمهات في ظل حالة الطقس المتقلب

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة الأطفال أوقات الطقس المتقلب، على النحو التالي:

- ضرورة ارتداء الملابس المناسبة، خاصة القطنية في الصباح مع استخدام قطعة أخرى ثقيلة مع انخفاض درجات الحرارة في الليل.

- غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل جيد.

- احذر من لمس الأنف والفم والعين.

- تناول المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة.