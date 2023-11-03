نصائح وتحذيرات.. خبيرة تكشف عن توقعات برج السرطان في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

برج السرطان هو أحد الأبراج المائية، ويتميز بشخصيته الحساسة والعاطفية، ويبحث كثير من الأشخاص عن توقعات الأبراج، بحثًا عن الحظوظ والنصائح التي يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل في حياتهم.

في هذا التقرير، تكشف خبيرة الأبراج هالة حافظ، عن توقعات برج السرطان في الأسبوع الأول من نوفمبر، وذلك عبر مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

قالت خبيرة الأبراج: "خلال أول يومين من نوفمبر، يتعرض مولود السرطان لبعض التحديات والضغوطات والمنافسة الشديدة في العمل، وذلك بفضل وجود (القمر) في برج السرطان".

وتابعت: "كما يشعر مواليده بحالة من الخمول والكسل والإحباط، لذا عليهم التخلص من الطاقة السلبية، للحفاظ على وظيفتهم".

وأضافت: "لكن، خلال الأيام المتبقية من الأسبوع، يشعر باستقرار وتحسن على كافة الأصعدة، كما لديه فرصة للتألق والجاذبية والنجاح".

واستكملت: "كما يحصل مولود السرطان على ترقية كبيرة في عمله، ويشعر باستقرار وتحسن تجاه شريك حياته وأفراد عائلته".

وأضافت: "وتتاح له فرص عديدة تساعده على تحقيق أحلامه التي طال انتظارها منذ فترة كبيرة".

وأوضحت: "يساهم وجود كوكب (زحل) في برجك في تعزيز فرصتك للسفر وزيادة مكاسبك المالية، لكن، عليك تجنب التبذير وإنفاق الأموال على أشياء بلا فائدة".

واستكملت: "كما يتلقى مواليده خبر سار بشأن شراء منزل أو سيارة جديدة".

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