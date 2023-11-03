طريقة عمل الكرواسون بمكونات متوفرة في مطبخك.. «أحلى من المخابز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مخبوزات الكرواسون من الأكلات المفضلة لدى الكثيرات، فهي بجانب كوب من الشاي يصبح لها مذاق خاص، وعلى الجانب الآخر يمكن استغلاله لعمل حلوى أم علي الشهيرة، لذا تعرفي على طريقة تجهيز الكرواسون في منزلك والطريقة التي يمكنك استغلاله بها لعمل أم علي، لتحقيق أقصى استفادة منه في مطبخك.

طريقة عمل الكرواسون:

المكونات: 5 كوب دقيق.

كوب إلا ربع ماء دافئ.

كوب إلا ربع لبن دافئ.

كوب وربع زبدة.

معلقة كبيرة خميرة.

معلقة كبيرة سكر.

قالب شوكولاتة.

نصف كيلو زبدة.

دهان وجه الكرواسون بيضة وفانيليا وملعقة كبيرة لبن.

طريقة تحضير الكرواسون:

-لتحضير الكرواسون اولًا يخلط اللبن والماء والسكروالخميرة، ثم يضاف الزبدة وتخلط المكونات معاً، وبعدها يضاف الدقيق ويعجن حتي تصبح عجينة متماسكة، بحسب«tasteofhome».

- في الخطوة التالية تترك لتخمر لمدة ساعة، وتفرد على الرخامة ويوضع عليها الزبدة وتفرد لتطبق العجينة مثل الظرف و تدخل الثلاجة حتى تتماسك، ثم بعد ذلك تفرد مرة أخرى وتطبق مثل الظرف مرة أخري وتدخل الثلاجة.

-كرري الخطوة السابقة 3 مرات، ثم بعدها تفرد العجينة بشكل دائري، وبعدها تقطع لمثلثات، ثم يحشو كل مثلث بقطعة شوكولاتة.

-لفي المثلث الكرواسون ويدهن الوجه بخليط البيض واللبن، ثم يترك ربع ساعة.

- يوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة حتي إحمرار الوجه، وبعدها يقدم عند الإفطار مع كوب من الشاي.

طريقة عمل أم علي بالكرواسون للشيف غادة التلي:

6 قطع كرواسون بنكهة الزبدة جاهز.

نصف كوب لوز مجروش.

نصف كوب جوز مجروش.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ربع كوب زبيب.

ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

3 أكواب حليب سائل.

نصف كوب سكر.

نصف كوب كريمة مخفوقة.

ربع كوب فستق حلبي مجروش للتزيين.

طريقة تحضير أم علي بالكرواسون

-في البداية يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ثم يقطع الكرواسون إلى قطع صغيرة الحجم وتوضع في وعاء كبير.

-في الخطوة التالية يضاف إلى الوعاء اللوز، الجوز، الزبيب، جوز الهند والزبدة، وبعدها تخلط جيداً بيديك حتى تمتزج المكوّنات.

-يسكب الحليب في قدر ويوضع على نار متوسطة حتى الغليان، ثم يضاف السكر في القدر ويحرك حتى يذوب ثمّ أطفئي النار.

- وبعد ذلك يسكب القليل من مزيج الحليب في طبق زجاجيّ مقاوم للحرارة، ثم توزع نصف كمية خليط الكرواسون في الطبق.

- اسكبي نصف كمية الحليب فوق مزيج الكرواسون، وبعدها يضاف كمية الكرواسون المتبقية ثمّ تسكب كمية الحليب المتبقية على وجه الطبق.

-توزع الكريمة المخفوقة على كلّ الطبق، ويدخل الطبق إلى الفرن لـ20 دقيقة.

-يوضع تحت شواية الفرن لـ5 دقائق إضافيّة حتى يكتسب وجه الطبق لوناً ذهبياً.

-يزين طبق أم علي بالمكسرات بحسب رغبتك وقدّميها ساخنة.