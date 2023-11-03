أفلام الرعب: وسيلة فعالة للتغلب على التوتر والألم

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح بعض علماء النفس أن مشاهدة الأفلام المرعبة يمكن أن تكون مفيدة، لأنها قد تساعدك على الشعور بالتحسن من خلال إطلاق مواد كيميائية طبيعية تشعرك بالسعادة في دماغك، مثل الإندورفين والدوبامين، وتساعد هذه المواد الكيميائية أيضا في تقليل التوتر وتخفيف الألم.

وسواء أكان الأمر يتعلق بالأجواء المخيفة، أو استكشاف العوالم الخارقة للطبيعة، فإن أفلام الرعب تقدم مجموعة متنوعة من التجارب.

وكشفت الدكتورة كريستين نولز، عالمة النفس العصبي بجامعة كوين مارجريت في أدنبرة التي أشرفت على الدراسة، "وجد الباحثون أن مشاهدة أفلام الرعب تحسن القدرة على تحمل الألم بسبب إنتاج الإندورفين"، وفقا لموقع "إن دي تي في".

وأضافت لصحيفة هيرالد: "إن الإلهاء عن الألم هو أيضاً تفسير محتمل، حيث يتم تحويل الاهتمام وموارد الطاقة نحو تقييم التهديد وبعيداً عن وظائف الجسم الأخرى".

البيانات المقيم في مينيابوليس، للموقع الإخباري إنه يعتقد أن أفلام الرعب تعمل كوسيلة لتخفيف التوتر والهروب من الواقع. وأضاف بريان "بالتأكيد، إذا كنت متوتراً أو قلقاً، فمن المرجح أن أشاهد فيلم رعب أكثر من أي نوع آخر من الأفلام. لست متأكداً من السبب، لكنه يخفف التوتر. أريد أن أشاهد فيلماً عن هموم الحياة اليومية، أريد أن أشاهد فيلماً عن شبح أو قاتل طليق، لأن هذا يبدو بعيداً جداً عن واقعي".

وقالت الدكتورة كريستين نولز إن بعض الدراسات وجدت أن محبي الرعب كانوا "أكثر مرونة نفسياً في مواجهة كوفيد-19"، حيث أشار الباحثون إلى أن ذلك قد يكون نتيجة لتعرضهم المتكرر لـ "التمرين العاطفي" للتهديدات المصطنعة.

وأضافت الدكتورة نولز "إن مشاهدة أفلام الرعب تمنحنا طريقة آمنة لاستكشاف تجربة عاطفية مكثفة للغاية. إن استجابة الجسم للخوف أو التشويق هي زيادة إنتاج هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين، الذي يحشد موارد الطاقة في الجسم.

ويقترن هذا بزيادة معدل ضربات القلب والتركيز على الاهتمام. كل هذا يمكن أن يكون مبهجاً إلى حد ما عندما يتم التخلص من هذا التوتر عند نهاية الفلم".

وأوضحت نولز أن "القيام بذلك بأمان يمكن أن يشعرك بالرضا لأنه ببساطة أمر مثير. فكر في القفز بالمظلات كنشاط مماثل، وهو أمر مخيف ولكنه مبهج أيضاً. إحدى النظريات حول سبب استمتاع بعض الأشخاص بالخوف تقترح أن شكل الفيلم يجعل من الممكن اللعب بأمان مع المشاعر السلبية".

وفي أفلام الرعب، تكون الأشياء التي تثير الخوف منفصلة وأكثر بساطة مما هي عليه في الحياة الواقعية. ومن خلال هذا التفاعل الآمن، يمكننا أن نتعلم كيفية التعامل مع المشاعر السلبية وتطوير القدرة على التكيف مع الخوف والتوتر

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