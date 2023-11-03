6 عادات يومية تسبب زيادة الوزن.. توقف عنها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني معظم السيدات من زيادة في الوزن، نتيجة اتباع بعض الأنظمة الغذائية غير الصحية، وهو ما يسبب لهن مشاكل نفسية وصحية مع مرور الوقت، مثل عدم القدرة على التنفس بشكل عادي، وسرعة كبيرة في معدل ضربات القلب، والشعور بالإرهاق من أقل مجهود، وفي التقرير التالي نوضح 6 عادات يومية تسبب زيادة الوزن.

تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أهم 6 عادات يومية تسبب زيادة الوزن، وتعيق حياة معظم السيدات والفتيات، ويشعرن بصعوبة في ارتداء الملابس أو ممارسة حياتهن بسهولة، وفي السطور التالية نوضح أبرز تلك العادات، وذلك من خلال ما نشره موقع «healthline».

6 عادات يومية تسبب زيادة الوزن

1- عدم تذكر عدد مرات تناول الطعام في اليوم:

يمكن أن تتناول إحدى السيدات أكثر من وجبة في اليوم، بسبب عدم تذكرها آخر مرة أكلت فيها، ويمكن حدوث ذلك إذا تناولت الطعام أمام شاشة التلفاز أو أثناء تصفح الهاتف، فإنها لا تنتبه إلى الكميات الكبيرة التي حصلت عليها، فيما يساعد ذلك على فرص زيادة الوزن بشكل أسرع.

2- النوم عدد ساعات قليلة:

يعتبر السهر من الأسباب التي تساعد على تناول كميات كبيرة من الأطعمة، فعدد الساعات القليلة من النوم، تساهم في الشعور بالجوع الشديد، وهو ما أثبتته عديد من الدراسات العلمية، إذ أن قلة النوم تؤثر على إفراز الكورتيزول، وهو الهرمون الذي ينظم الشهية، وبالتالي تزيد من نسبة تراكم الدهون في الجسم.

3- تنالول الحلوى في ساعات متأخرة من الليل:

تحتوي الحلويات على عدد سعرات حرارية عالية، مما تعمل على زيادة الوزن بشكل سريع، كونها تساعد على رفع نسبة السكر في الدم، وينتج عنها العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على الجسم بصورة كبيرة.

4- الذهاب للتسوق في أوقات غير مناسبة:

يعبتر الذهاب للتسوق في أوقات غير مناسبة من العادات اليومية السيئة التي تعمل على الإصابة بزيادة ملحوظة في الوزن، إذ يعد من السهل للشخص وهو خارج المنزل شراء الكثير من الأشياء غير الصحية محلات البقالة، خاصة الحلويات المليئة بالسكر، ويفضل ان يتناول الشخص أي طعام قبل الذهاب التسوق حتى لا يشعر بالجوع.

5- الإفراط في تناول كميات كبيرة من العصائر:

شرب العصائر دون تفكير أو حساب للكميات التي يتم تناولها، خاصة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وأيضًا المشروبات الغازية، بالإضافة إلا أنها تسبب عسر هضم وتهيج في المعدة، بالإضافة إلى مشكلات صحية عديدة

6-عدم تناول وجبة الإفطار:

من العادات التي تؤثر بصورة سلبية، على وزن الجسم، هو تخطي وجبة الإفطار، التي تعد الوقود الأساسي، لبدء استعادة نشاط الإنسان، لأن الجسم يحتاج إلى وقود، ويجب أن يبدأ التمثيل الغذائي لديه بالطعام، وأفضل خيارات الإفطار هي الحبوب الكاملة مع الفواكه الطازجة.

7- تناول الأطعمة غير الصحية وبكثرة:

بعض الفتيات يفضلن تناول المقليات مثل البطاطس المقلية، والوجبات السريعة أو السناكس، وعلى مدار السوم تتناول كيس من المقرمشات، ويعد هذا الأمر غير صحي ويساعد على فرص الإصابة بالزيادة في الوزن.

نصائح لتوقف العدات اليومية لزيادة الوزن

ذكرت الدكتورة مروة شعير، في حديثها لـ«الوطن» أن يفضل تناول الحلويات بعد الطعام أو الوجبة الرئيسية، بحوالي ساعتين أو 3 ساعات، وينصح بأن تكون مرة واحدة أسبوعيًا، وتستبدل بالفواكه باقي أيام الأسبوع.

وأكدت مروة، في تصرح لـ«الوطن»، على أهمية تناول البروتين بكميات مناسبة، ويجب ألا تتجاوز 150 جرامًا، من اللحوم الحمراء والداكنه كالبط والأوز، وأفضل أنواع البروتين هي اللحوم البيضاء كالأسماك والدواجن، ويعتبر البيض أيضا مصدرًا ممتازًا للبروتين الحيواني، فهو بروتين مثالي يحتوى علي كل الأحماض الأمينية الأساسية.