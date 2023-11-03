طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالفراخ.. «أكلة عمرها آلاف السنين»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هل أنت من مُحبي الأكلات الفلسطينية الشعبية، فلكل شعب طبق خاص به، ربما امتدت عمره لمئات السنين، وظل رمزًا على طاولات الطعام، المفتول الفلسطيني، وجبة شعبية فلسطينية تعد هي المفضلة في أيام الشتاء، عرفها أهل الشام واشتهر بها الفلسطنيون، ما قبل الميلاد.

المفتول، وهو طحين القمح على هيئة حبيبات كروية صغيرة جدا، يتم طهيها على بخار مرقة الدجاج، مع الدجاج والحمص والبهارات.

طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالفراخ

وعادًة ما يقدم المفتول وهو من أشهر الأطباق الفلسطينية، في المناسبات الشعبية والأعياد، ويقدم «هُن» في السطور التالية طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالفراخ

مكونات المفتول الفلسطيني بالفراخ:

5 قطع من أفخاذ الدجاج.

250 جراماً من المفتول.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

250 جراماً من الحمص المعلب.

مكعبان من مرق الدجاج.

ماء مغلي حسب الحاجة.

طريقة عمل المفتول الفلسطيني بالفراخ

في البداية احضري طاسة مدهونة بالزيت، وقومي بتحمير الدجاج من جميع الجوانب داخل الفرن لمدة 20 دقيقة. سلق الدجاج

شعي الدجاج المحمر في قدر كبير على نار متوسطة، ثم اسكبي الماء المغلي حتى يغطي الدجاج، وضيفي مكعبات المرق ونصف كمية البصل.

ضعي المزيج على النار لمدة 45 دقيقة.

ضيفي الحمص والتوابل للوجبة، ثم ضعي نصف الكمية من الحمص والكركم والكمون والملح والفلفل إلى الخليط، واتركيه يطهى لمدة 5 دقائق

صفى الخليط بعد النضج، ويوضع الدجاج جانباً.

على الجانب الآخر، قومي بتحمير الكمية المتبقية من البصل مع المفتول على النار، ثم ضيفي الحمص والتوابل مع ماء سلق الدجاج.

يطهى الخليط لمدة 15 دقيقة حتى يمتص السائل كاملاً، وينضج المفتول.

ضعي المفتول الفلسطيني في طبق التقديم، وضعي قطع الدجاج.