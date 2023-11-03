«ضحكاتهم تبعث الحياة».. أطفال غزة يلعبون على أصوات القنابل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من الخوف واليأس الذي اعترى نفوسهم، وسط القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو 26 يومًا، إلا أنّ أطفال غزة لم يفقدوا الأمل في الحياة والحرية، إذ يسلون أنفسهم باللعب داخل أروقة المستشفيات وكأنما يقولون لأنفسهم أنّ النصر قريب.

3 شقيقات تصبرن أنفسهن باللعب

نحو 3500 طفل فلسطيني استشهدوا أو أصبحوا في عداد المصابين أو المفقودين، منذ بدء الحرب على غزة، إلا أنّ ذلك يوقف الصغار عن الاستمرار في محاربة ما يحدث بالإيمان والأمل، ففي أحد المستشفيات التي تضم آلاف النازحين، وثق صانع المحتوى الفلسطيني، صالح الجعفراوي، مقطع فيديو لثلاث شقيقات أطفال، وهن تلهين وتستمتعن بأوقاتهن، تضحكن وتوزعن الابتسامات على الرغم من الأوقات القاسية التي يعيشنها، ليكن بارقة أمل من للعالم.

ووثق «الجعفراوي» خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونًا: «كنز وندى وجنة، لجأوا للمستشفى هربًا من القصف اللي استهدف بيتهم، هدول الأطفال مثال لكتير زيهم بيعانوا كل يوم من العدوان الإسرائيلي، بيناموا على الأرض بدون أكل وشرب ودواء أو رعاية صحية».

واختتم صالح الجعفراوي: «أطفالنا حلوين كتير، وعنجد بستاهلوا الحياة».

اقتحام مستشفى المقاصد

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مستشفى المقاصد في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، نقلًا عن شهود عيان، إنّ جنود الاحتلال الإسرائيلي، حاصروا المستشفى ومنعوا المتواجدين فيه من الخروج.