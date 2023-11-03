مواصفات تطبيق «I TOP» بديل فيس بوك.. ميزة مهمة للبنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استهداف الأطفال والنساء والشيوخ، خلال القصف الصاروخي المستمر ليلًا ونهارًا على قطاع غزة، خلق دافعا كبيرا داخل الجميع، لمعاداة دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنتجات الداعمة لها، معبرين عن رفضهم التام لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم، وفي إطار ذلك، انتشر تطبيق «I TOP» بديل «فيس بوك»، خاصةً بعدما حجبت خوارزميات فيسبوك، المنشورات الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، ليظهر سامح شافعي بهذا البرنامج، ليخلق مميزات كثيرة مهمة خاصةً لدى السيدات، أبرزها فرض رقابة على المحتويات غير الأخلاقية ومنع نشرها في المهد.

تطبيق «I TOP» بديل الفيسبوك

دعم الشاب الثلاثيني، سامح الشافعي، خريج هندسة الإلكترونيات جامعة عين شمس، بتطبيق «I ToP» القضية الفلسطينية، ليكون بديلًا لـ فيس بوك، إذ قال لـ«الوطن»، إنّ فكرة التطبيق كانت قائمة منذ عام 2019: «الفكرة جات لي الأول في شكل برنامج خدمات، وبعدها طورت الأمر ليكون موقع تواصل اجتماعي تفاعلي، وضيفت له بعض المميزات عشان يتم التعبير عليه بحرية الرأي في ظل الظروف، لأن الخوارزميات مش بتحجب المحتوى الفلسطيني».

وأضاف أنّ تطبيق الـ I TOP، متاحًا عبر جوجل بلاي وآب ستور في مصر والعالم العربي: «التطبيق متاح وأصبح لديه عدد مستخدمين كبير، وضيفت تحديثات جديدة طورت من خلالها التطبيق وغيرت فيه بشكل كبير وأضفت له مميزات وخدمات التواصل الاجتماعي بخصوصية تامة، زائد إن في ميزة مهمة للبنات وهي أن في مفيش أي محتوى غير أخلاقي بيتنشر عليه ودايما في رقابة على المحتوى».

مميزات حساب «I TOP» بديل الفيسبوك للبنات

يعتبر تطبيق «I TOP» مختلفًا عن فيس بوك ولديه الكثير من المميزات التي تدعمه، خاصةً لدى الفتيات إذ إنه محمي بخصوصية كبيرة، فضلًا عن حرية التعبير في الوقت ذاته، بحسب «الشافعي»: «التطبيق بيحظر الأشياء غير الأخلاقية المختلفة عن المحتوى اللائق، ويفرض خصوصية كبيرة على مستخدميه، لأنه مش بيجمع بيانات شخصية أبدًا، وفيه إمكانية غلق الرسائل نهائيًا في أي حالة تريدها السيدة، فإمكانية الإساءة عليه تقريبًا منعدمة، وبدأ ينتشر في مصر والدول العربية».

مميزات تطبيق «I TOP»

وأضاف «الشافعي»، عدة مميزات لدى التطبيق تمثلت في التالي:

- يمنح تطبيق «I TOP» خصوصية فائقة.

- لم يجمع بيانات عن صاحبه.

- لم يرتبط بحسابات أخرى إلا بإذن.

- لديه ميزة البوست والتعليق الصوتي.

- لديه حريات كاملة لكل المنشورات وللجميع الحرية في تناول كل الآراء.

- التطبيق يفرض خصوصية كبيرة على مستخدميه، ولعل أهمها عدم جمع بيانات أي شخص.

- تطبيق الـ I TOP يوفر صفحة خاصة بمقاطع الفيديو تأتي بترتيب الفيديوهات الأكثر مشاهدة

- إمكانية غلق الرسائل حال رغبة الشخص في عدم الحديث نهائيًا.

- تطبيق الـ I TOP مزود بخيار للإبلاغ عن أي بوست يخالف قواعد المنصة، ويتم مراجعة الروبوتات بشكل مستمر.