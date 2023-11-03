من هي اللاعبة التونسية أنس جابر؟.. انهارت أمام الملايين بسبب فلسطين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط المحافل الرياضية حضرت القضية الفلسطينية، على لسان لاعبة التنس التونسية أنس جابر، التي انهارت بالبكاء فور الحديث عن المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء فلسطين في قطاع غزة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، في لقاء مصور عقب فوزها في دورة «دبليو تي إيه» الختامية لمحترفات التنس المقامة في كانكون المكسيكية، بعد فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

انهيار لاعبة التنس التونسية أنس جابر

دموع لاعبة التنس التونسية أنس جابر، صاحبة الـ29 عاما، على الهواء لم تكن سببها الفرحة بأحدث إنجازاتها، بل كانت حزنا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والرضع في غزة، بعد الهجمات والقصف الوحشي الذي يتعرض له القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

أنس جابر تتبرع بجزء من الجائزة لفلسطين

ورفضت لاعبة التنس التونسية أنس جابر الاحتفال، مُعلنة أنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية الى فلسطين: «الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة، من الصعب للغاية رؤية الأولاد والأطفال يموتون كل يوم».

وانهارت من البكاء، قبل أن تستجمع الكلمات، مضيفة: «إنه أمر مفجع، لذلك قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز فقط، بالتزامن مع ما يحدث، أنا آسفة يا رفاق، من المفترض أن يكون الأمر متعلقًا بكرة المضرب، لكن من المحبط للغاية مشاهدة مقاطع الفيديو كل يوم».

واختتمت أنس حديثها: «لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، هذه ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل ما في الأمر».

من هي لاعبة التنس التونسية أنس جابر؟

نرصد أبرز المعلومات عن لاعبة التنس التونسية أنس جابر، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

- لاعبة تنس تونسية محترفة.

- وُلدت في 28 أغسطس عام 1994.

- بدأت رياضة التنس لأول مرة في الثالثة من عمرها.

- احتل أنس جابر، المرتبة الثانية عالميًا في تصنيف رابطة محترفات التنس الصادر في 27 يونيو 2022، قبل أن تتراجع في سبتمبر الماضي إلى المرتبة السابعة.

- فازت لاعبة التنس المحترفة، بـ3 ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس، فضلًا عن 11 لقبًا فرديًا، ولقب زوجي واحد على مستوى الاتحاد الدولي لكرة المضرب.

- وصلت أنس جابر، إلى نهائيين فرديين للناشئين في دورة فرنسا المفتوحة عامي 2010 و2011، وفازت باللقب في 2011.

- في 2020، وصلت إلى ربع نهائي بطولة كبرى، ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كأول لاعبة عربية.

- فازت بأول لقب على مستوى رابطة محترفات التنس، خلال بطولة برمنجهام كلاسيك 2021.

- في 2022، فازت بأكبر لقب لها في مدريد للماسترز، فكانت أول لاعبة أفريقية وعربية تفوز بلقب على هذا المستوى.

- خاضت أنس جابر ثالث نهائي لها في بطولات «جراند سلام»، إذ وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي، لكنها خسرت أمام الكازاخية إيلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أمريكا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» بعدها بنحو شهرين، وخسرت أمام البولندية ايجا شفيونتيك.

- أول لاعبة عربية تفوز بلقب فردي جراند سلام للناشئين.

- احتفى بها من قبل نجم الكرة الإنجليزية ومانشستر يونايتد دافيد بيكهام، خلال مباراة ربع النهائي.

- في يوليو الماضي، خسرت المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، وهي إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، على يد منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.