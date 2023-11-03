رحل عن عمر 24 عاما.. كيف استقبلت أسرة أسامة فلوح نبأ وفاته؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صراخ وعويل وعناق من أجل المواساة، كان هذا هو المشهد السائد أمام أحد المستشفيات بالمغرب، تحديدًا التي مكث فيها المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، اللاعب أسامة فلوح، بعدما رحل خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز 24 عامًا، بعد ما يقرب من 20 يومًا، قضاهما في العناية المركزة في المستشفى بسبب حادث سير خطير.

أسامة فلوح رحل عن عمر 24 عاما

وفي 11 أكتوبر، انقلبت حياة اللاعب الراحل أسامة فلوح، الظهير الأيسر بنادي الوداد المغربي، رأسًا على عقب، بعد أنّ تعرض لحادث سير رفقة أصدقائه، خلال قيادتهما سيارة اصطدمت بشاحنة كبيرة، ليدخل مستشفى ابن رشد، قبل أن يُنقل إلى أحد المستشفيات الآخرى في المغرب، فور ورود النبأ إلى نادي الوداد المغربي، بحسب صحيفة «هيسبورت» المغربية.

أيام طويلة قضاها اللاعب الشاب داخل العناية المركزة على أمل العودة من جديد، إلا أنّ القدر لم يمهله ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلال الساعات الماضية.

كيف استقبلت أسرة أسامة فلوح نبأ وفاته

بكاء وانهيار أسرة اللاعب أسامة فلوح، وثقته أحد المواقع المغربية، إذ تحدثت ابنة خالته عن أخلاقه الطيبة وطيبته ونُبله: «الخبر جالنا فجأة، كنا كل نهار نأمل أنه يقوم ويعود وعندنا أمل نروح ونيجي على أساس ناخده، كان شاب صغير وطموح».

فوز الوداد أمس ربما بعث بارقة أمل، لكنها لم تتحقق، وفقًا لحديثها: «كنا فرحانين أن الوداد كسب وافتكرنا نقوله هيفرح، لكن قدر ربنا، كان طيب ومتربي وحنين جدًا مش متعب، ربنا يجعله من أهل الجنة».

الوداد يعلن نبأ وفاة أسامة فلوح

وأعلن نادي الوداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة لاعبه الخلوق أسامة فلوح، مقدمًا التعازي إلى أهله وأقاربه وجماهير النادي.

الجدير بالذكر أنّ أسامة فلوح من المواهب المميزة في الكرة المغربية، إذ حجز مكانه في عالم الساحرة المستديرة منذ تواجده في أكاديمية محمد الخامس، التي ترعى وتكتشف المواهب في المغرب.