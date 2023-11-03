كيف يؤثر الحزن الشديد على الإنسان؟.. نصائح مهمة عليك اتباعها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكوارث المتلاحقة والأحداث المأساوية والمخاوف المنتشرة، من أبرز أسباب شعور الإنسان بالحزن، إذ إنه لا يرتبط بسن معينة ولا ينتهي عند لحظة ولا يقترن بمشهد، وأثر الشعور النفسي السيئ ممتدا وقد يترتب عليه الكثير من الأمراض، ويسبب بشكلات عديدة في الجسم.

ونوضح من خلال التقرير التالي، مخاطر الحزن الشديد على صحة الإنسان، وكيف تؤدي للإصابة بالأمراض.

مخاطر الحزن على الصحة

أوضح جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحزن والتأثر الشديد، عرض يرتبط حدوثه بالضغوط النفسية وعوامل أخرى مختلفة، وقد يؤدي إلى حدوث مرض عضوي: «الحزن في علم النفس، هو ألم نفسي يوصف بالشعور بالبؤس والعجز، وحدوث الحزن يسبب أزمة نفسية ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب».

أنواع الحزن المؤثرة على الإنسان

وعدد «فرويز»، أنواع الحزن، مشيرًا إلى خطورة وتأثير الحزن على الصحة، وتمثلت في التالي:

- الحزن من شدة الأحداث المحيطة بالإنسان والعوامل الخارجية.

- الحزن الذي يخفيه الإنسان لسنوات، أي يبقى مكتومًا.

- الحزن والغم الذي يصيب الإنسان، جراء مرض يشعر به.

- الحزن من شِدَّة العشق.

- الحزن الذي يثقل النفس أي الشعور بشدة الكرب.

- الحزن الناتج عن شدة الصمت.

- الحزن بسبب شدة الوحدة.

دراسة توضح خطر الحزن

وأجريت بالولايات المتحدة، دراسة نشرتها مجلة القلب الأوروبية، كشفت أنّ شعور الإنسان بالوحدة يزيد خطر إصابته بأمراض القلب، ويسبب ضيق الأوعية الدموية، وبحسب موقع «Harvard Health Publishing»، الخاص بالصحة والمرأة، فإن المرأة أكثر عرضة للحزن، لذلك يجب تغيير العادات الخاطئة الخاصة بنمط الحياة بشكل تدريجي.

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أمراض صحية خطيرة يسببها الزعل

الحزن والتوتر يسببان العديد من الأمراض الصحية، وهو ما أوضحه «فرويز»: «سقوط الشعر وتلفه، الأمراض الجلدية مثل التجاعيد والشيخوخة المبكرة، ظهور الهالات السوداء، التعرض لحبوب الشباب، الإصابة بأمراض الارتكاريا والإكزيما العصبية».

طرق الوقاية من الشعور بالحزن

وذكر «فرويز» نصائح لـ «هُن»، للوقاية من المشكلات الناتجة عن التوتر والحزن:

- الابتعاد عن مصادر العصبية والتوتر.

- الجلوس والحديث مع الآخرين.

- التقليل من الأكلات المصنعة والسكريات والموالح والجاهزة.

- تناول الأكلات الصحية والفواكه والخضروات.

- تناول المياة بكثرة.

- الإكثار من ممارسة الرياضة، إذ يعمل ذلك على الحد من الشعور بالضغط العصبي.

- يمكن للفرد محاولة اكتشاف الأشياء التي تسبب الشعور بالضغط العصبي وتجنبها.

- التعبير عن مشاعرك وأفكارك مع الآخرين، فقد يساهم ذلك في الحماية من الإصابة والصدمة النفسية.

- استكشاف الأفكار والعواطف ومعالجتها.

- تحسين مهارات التأقلم.

- تقليل الشعور باللوم والذنب.

- حافظ على تواصلك بالأشخاص الذين تستمتع بوجودهم.

إذا لم تتمكن من معالجة حزنك يجب الذهاب إلى طبيبك أو أخصائي الصحة النفسية، لتحديد ما هو العلاج الذي من المرجح أن يكون فعالاً بالنسبة لك، وبالعملية التدريجية التي تحدث على مدى فترة طويلة من الزمن، يتم علاج الحزن.