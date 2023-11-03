ملصقات التحذير ..علامة على نهاية النظام الغذائي التقليدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تعد استهلاك اللحوم أحد أهم القضايا البيئية والصحية في القرن الحادي والعشرين وقد يساهم استهلاك اللحوم في تغير المناخ وأمراض القلب والسرطان.

وبحسب ما جاء في صحيفة "هيلث داي"، شارك في التجربة 1001 من البالغين الذين يتناولون اللحوم، قسّموا إلى 4 مجموعات، وعُرِض صور للوجبات الساخنة التي قد يشتريها الأشخاص في المقصف.

ووجد فريق البحث من جامعة دورهام البريطانية أن استخدام صور بيانية أو توضيحية إلى جانب النص قلل من اختيار وجبات اللحوم، بنسبة 7 إلى 10%.

واحتوت صور قائمة الطعام المقترحة على ملصق تحذير صحي، أو ملصق تحذير مناخي، أو ملصق تحذير من الوباء، أو بدون ملصق.

ومن أمثلة الوجبات: مخبوزات معكرونة اللحم، ومخبوزات معكرونة السمك، ومخبوزات المعكرونة النباتية، ومخبوزات المعكرونة النباتية.

وطُلب من المشاركين اتخاذ 20 قراراً منفصلاً بشأن خيارات الوجبات المختلفة.

وسأل فريق البحث المشاركين عن مدى تصديقهم للملصقات المثيرة للقلق ومصداقيتها. وقِيس النوايا المستقبلية لشراء خيارات الوجبات وتناولها، وكذلك مدى جاذبية الوجبات.

كما أشار المشاركون أيضاً إلى مدى دعمهم للمسميات المختلفة إذا نُفِّذَت كسياسة.

وإلى جانب تأثير ملصق التحذير الصحي، تبين أن استجابة المشاركين لملصق التحذير المناخي أيضاً.

وقالت الدكتورة ميليكا فاسيليفيتش المشرفة على الدراسة: "نحن نعلم بالفعل أن تناول الكثير من اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، مضر بالصحة ويساهم في الوفيات".

وأضافت: "إضافة ملصقات تحذيرية إلى منتجات اللحوم يمكن أن يكون أحد الطرق للحد من هذه المخاطر على الصحة والبيئة".

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