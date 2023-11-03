لماذا تسبب الحلبة رائحة الجسم الكريهة بعد تناولها ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحلبة من المشروبات المحببة لدى كثيرين، لما لها من فوائد صحية ضرورية لصحة الجسم، واحتوائها على البروتين والألياف ومضادات الأكسدة.

لكن على النقيض الآخر، تسبب رائحة عرق كريهة للجسم فور تناولها.

في السطور التالية، نذكر لكم السر وراء هذه الرائحة، وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحها لـ "الخليج 365".

فوائدها:

- تعمل الحلبة كمدر للبول، وهذا بدوره يساعد على طرد السموم والمياه الزائدة من الجسم.

- كما تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول، لاحتوائها على مركبات نشطة بيولوجيا.

- يساعد أيضا استهلاكه في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، لاحتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة.

- تعمل الحلبة أيضا على إنتاج حليب الثدي لدى المرضعات.

وعن السر وراء هذه الرائحة، أوضحت أخصائية التغذية: "تحتوي الحلبة على مواد كيميائية يصعب تكسيرها، ومن ثم تفرز رائحة عرق كريهة بالجسم بعد تناولها مباشرة".

وتابعت: "كما تسبب الحلبة زيادة في إفراز العرق".

ونصحت: "لمنع ذلك، يوصى بعدم الإفراط في شرب الحلبة، وشرب كثير من الماء، لطرد السموم من الجسم، والمواد التي تسبب رائحة الحلبة الكريهة، بالإضافة إلى، الاستحمام بصورة منتظمة".

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