ارتفاع ضغط الدم.. 5 مشروبات طبيعية تساعد في خفضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال مجموعة متنوعة من العلاجات الطبية والطبيعية.

ويوضح أخصائي التغذية العلاجية محمد صلاح لـ"الخليج 365" بعض المشروبات الطبيعية المعروفة بنتائجها الفعالة لمرضى الضغط.

عصير الرمان:

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة، ومركبات البوليفينول، والتي لكل منها دور في خفض ضغط الدم ومساعدة الجسم على الاسترخاء.

عصير الكركديه:

يحتوي الكركديه على مركبات الأنثوسيانينات التي يمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم، كما أنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب والأوعية الدموية.

عصير التوت:

يحتوي التوت على مركبات الأنثوسيانين، ومضادات الأكسدة والتي بدورها تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية وبالتالي الحفاظ على سريان الدم بشكل طبيعي.

عصير الطماطم:

يحتوي عصير الطماطم على مركب الليكوبين الذي يعمل على خفض ضغط الدم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية.

شاي الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية بالجسم.

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