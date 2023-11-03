"الضحك بيطول العمر".. إليك تأثيره على صحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف خبير النظام الغذائي الطبيب الأمريكي مايكل موسلي: "إن للضحك فوائد علمية عديدة".

ورُبِط الضحك بالشعور بالارتباط الاجتماعي، وتحمل الألم بشكل أفضل، والمزيد من الطاقة، وتحسين الذاكرة وصحة القلب الجيدة.

ولاكتشاف العلاقة بين الضحك وصحة القلب بشكل أكثر عمقاً، استعان الدكتور موسلي بأخصائي أمراض القلب ميشال ميلر من جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكجزء من بحثه، اختبر ميلر تأثير التوتر والضحك على الشرايين.

وأوضح ميلر: "إن مركز أمراض القلب هو البطانة الداخلية للأوعية الدموية".

وتابع: "تمثل البطانة صحة القلب، وهو أول ما يتضرر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو مرض السكري، أو كنت مدخنًا".

وأضاف: "عندما تشعر بالتوتر الأوعية الدموية تنقبض".

وأوضح: "الباحثون في الدراسة جعلوا المتطوعين يشاهدون مقطعًا من فيلم يشجع على التوتر، وأدى ذلك إلى انقباض الأوعية الدموية لديهم".

وتابع ميلر: "وفي وقت لاحق عرضنا عليهم أيضًا أفلامًا تحتوي على مقاطع مضحكة، وعندما قمنا بهذا الجزء من التجربة، انفتحت الأوعية الدموية".

وأشار: "ولكي تفيد الضحكة صحة القلب، يجب أن تكون حقيقية تجلب الدموع إلى عينيك، وأثناء هذه الاستجابة الجسدية يطلق الإندورفين الذي يشعرك بالسعادة والذي يساهم إلى تمدد الأوعية الدموية".

وتشمل الفوائد الأخرى انخفاض ضغط الدم، وتقليل الالتهاب، وخفض نسبة الكوليسترول، ويمكن أن تستمر التأثيرات لمدة تصل إلى 24 ساعة".

الذكاء الاصطناعي ينهي حياة فتاة بطريقة مأساوية.. لن تتوقع ما حدث

"تظهر على الجلد" علامات تكشف نقص فيتامين سي .. تجاهلها يعرض صحتك للخطر

نصائح وتحذيرات.. خبيرة تكشف عن توقعات برج السرطان في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر

علامة في الأنف تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليستيرول في الدم

حظهم وحش.. أبراج تعاني من ضغوطات وأحزان خلال شهر 11