ماذا سيحدث لجسم الإنسان عند التوقف عن تناول الخبز؟.. مخاطر لا تتوقعها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في 3 نوفمبر من كل عام، تحتفل الدول بـ يوم الساندويتش العالمي، ويرجع هذا اليوم، إلى أنّ العرب كانوا يلفون قطعة الخبز بشرائح الطعام المختلفة، ومع مرور الزمن أطلقوا هذا الاسم نسبة إلى مدينة ساندويتش في كينت بإنجلترا، ليزداد انتشاره حول العالم ويصبح الوجبة الأكثر شعبية، وفي إطار ذلك، نقدم لكم من خلال «هُن»، فوائد تناول الخبز.

فوائد تناول الخبز

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، عمر ناجي، لـ«هُن»، أنّ الخبز له فوائد عديدة على الصحة، أساسها حماية الجهاز الهضمي، والحبوب الكاملة مفتاح الصحة الجيدة، بحسب منظمة الصحة العالمية، قائلا: «ألياف الخبز مفيدة سواء كان الخبز أبيضا أو قمحا أو بلديا، إذ إن به مادة أساسية يحتاجها الجسم لتحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء، وحماية الجهاز الهضمي من البكتيريا».

ماذا سيحدث لجسم الإنسان لو توقف عن تناول الخبز؟

وأضاف «ناجي» أنّ الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الأول بالجسم، وتناول الخبز يزود الجسم بالطاقة، وعند التوقف عن تناوله يتأثر الجسم بالسلب: «يؤثر الامتناع عن تناول الخبز نهائيًا في زيادة السكر في الجسم بشكل سريع وبالتالي الشعور بالطاقة لحظيا، وسريعًا ما سيشعر الشخص بالخمول والرغبة في تناول السكريات بشراهة، ويجب تناول الخبز محددًا بعدد السعرات أو في إطار وزن الجسم، حتى لا يتم التأثير على الأمعاء أو يصاب الشخص بالسمنة وداء السكري».

أخصائي تغذية: لا يجب التخلي عن الخبز

ونصح أخصائي التغذية: «لا يجب أنّ نتخلى عن الخبز تمامًا، لكن استخدامه يكون في إطار السعرات الحرارية للجسم، فهو مفيد للأمعاء والجهاز العصبي، والأفضل تناوله من الحبوب الكاملة، إذ تحتوي على الألياف التي نحتاجها للبكتيريا المعوية الصحية، وفيتامين ب الذي ينظم وظائف الجهاز العصبي، ويعمل على استقرار كريات الدم الحمراء».

أهمية تناول الخبز

وأضاف «ناجي»، أن الخبز يعتبر من أكثر العناصر الغذائية أهمية بالنسبة للخلايا والأنسجة العضلية للجسم، كالتالي:

- مضاد قوي للأكسدة.

- يعمل على منع شيخوخة أنسجة الجسم.

- يحتوي على عناصر مهمة مثل السيلينيوم والزنك وغيرها بكميات كبيرة.

- يعمل على تحسين صحة العظام خاصة عند كبار السن، لذلك ينصح بتناول كمية مناسبة.

- تناول الخبز الذي يحتوي على كربوهيدرات ودهون، يؤدى إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- يساعد تناول الألياف الغذائية مثل الخبز، على الحماية من الإصابة بأمراض القلب.

- الخبز يعمل على تقوية الأوعية الدموية والحفاظ على مستويات الكولسترول في الدم .

- يساعد على تعزيز الوظيفة المعرفية والوقاية من الخرف.

نصائح لتناول الخبز

أوصى «ناجي»، بإعطاء الأفضلية لمنتجات الخبز المصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة، وكذلك المخبوزات ومنتجات الحلويات: «ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية تناول الخبز بحذر في حدود السعرات الحرارية المسموح بها، إذ إنه مصدرا للأحماض الأمينية الأساسية، كما أنّ تناول الألياف الغذائية يؤدي إلى توفير الطاقة والتغذية للبكتيريا الصحية الموجودة في القناة الهضمية، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء».

ضروريات اتبعها عند تناول الخبز

وقدم «ناجي» نصائح عند تناول الخبز:

- يجب قراءة الحقائق الغذائية الموضحة على عبوة الخبز.

- يجب تناوله بالدقيق الكامل.

- يجب معرفة المكونات والإضافات مثل نوع الدقيق وكمية الملح والسعرات الحرارية وغيرها.

- تناول الخبز في إطار السعرات الحرارية المسموح بها.