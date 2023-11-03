عصير رمان يتحول إلى قنبلة يدوية في روسيا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ألاء نبيل

واقعة غريبة من نوعها، أثار سائح برتغالي الذعر في مطعم روسي بأكمله، وذلك بعدما أراد طلب عصير الرمان من خلال تطبيق ترجمة، ولكن الترجمة كانت خاطئة.

وتحولت ترجمة كلمة "رمان" إلى اللغة البرتغالية إلى "قنبلة يدوية"، مما أثار رعب النادل وجعله يعتقد أن السائح يهدده.

وقرر النادل التواصل مع الشرطة، التي استجابت سريعًا وأرسلت 5 رجال شرطة وطلبوا من السائح الاستلقاء على الأرض.

ونقل السائح صاحب الـ 36 عاماً، إلى مركز الشرطة للاستجواب، وبعد تفتيشه والتأكد من عدم وجود أسلحة بحوزته، وتفتيش غرفته في الفندق، أُطلق سراحه بعد التأكد من عدم وجود خطر منه، وذلك حسب موقع Ndtv.

وتبين أن كلمة الرمان والقنبلة اليدوية هما نفس الكلمة في اللغة الروسية، ولكن في اللغة البرتغالية تحمل كل كلمة معنى مختلفًا، وهذا ما عرض السائح لهذه المشكلة.

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