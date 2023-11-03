لا تتجاهلها.. 4 مؤشرات تحذيرية تدل على إصابتك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي لمصراوي، إن سرطان المعدة هو نوع من السرطان يصيب بطانة المعدة، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم. يمكن أن يكون سرطان المعدة مهددًا للحياة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في وقت مبكر.

وفيما يلي 4 مؤشرات تحذيرية تشير إلى إصابتك بسرطان المعدة:

فقدان الوزن المفاجئ:

يعد فقدان الوزن المفاجئ أحد أكثر أعراض سرطان المعدة شيوعًا. إذا فقدت أكثر من 5 أرطال دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك علامة على سرطان المعدة.

آلام في البطن:

يمكن أن يسبب سرطان المعدة ألمًا في البطن، خاصة في الجزء العلوي الأيسر من البطن. قد يكون الألم شديدًا أو خفيفًا، وقد يأتي ويذهب.

عسر الهضم:

يمكن أن يسبب سرطان المعدة عسر الهضم، وهو شعور بعدم الراحة أو الألم بعد تناول الطعام. قد يكون عسر الهضم مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل الانتفاخ والغثيان.

القيء الدموي:

يمكن أن يسبب سرطان المعدة القيء الدموي، وهو قيء يحتوي على دم. قد يكون الدم لونه أحمر فاتحاً أو بني داكن.

ووضح "المنيسي" نصائح لتجنب الإصابة بسرطان المعدة نستعرضها في النقاط التالية:

تجنب التدخين.

تناول نظام غذائي صحي.

الحفاظ على وزن صحي.

تلقي التطعيم ضد التهاب المعدة الضموري.

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