خبير يحذر من التعامل مع برج العقرب في منتصف الشهر.. ونصائح لتجنب "لدغته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

برج العقرب هو أحد الأبراج العاطفية، والتي تميل إلى العيش في عالمها الخاص. وفي منتصف الشهر، يمر العقرب بفترة من الاضطراب والتغيرات العاطفية.

يقول خبير الأبراج محمد صبحي، إن برج العقرب في منتصف الشهر القادم، يمر بفترة من التركيز على نفسه وعلى احتياجاته العاطفية.

ووضح لـ"الخليج 365"، أن العقرب في هذه الفترة يكون أكثر حساسية وانفعالية من المعتاد. فضلاً عن ميله إلى التفكير في الماضي أو في العلاقات السابقة. وقد يشعر بالوحدة أو بالضياع.

وأوضح صبحي أن التعامل مع برج العقرب في هذه الفترة، يكون صعبًا، وقد يشعر الطرف

الآخر بعدم الراحة أو بالإحباط.

ولفت إلى أن العقرب سيخرج من هذه الفترة بشخصية أقوى وأكثر نضجًا.

كيف تتعامل مع أصحاب تلك البرج في منتصف الشهر؟

منح العقرب مساحة للتفكير والشعور بالمشاعر الخاصة به.

عدم محاولة تغيير رأي العقرب أو مشاعره.

الاستماع إلى مواليد العقرب المقربين لك بصبر وفهم.

تقديم الدعم والحب.

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