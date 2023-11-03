علامات على ارتفاع الكوليسترول في القدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على قدميك تكون إشارة على وجود القاتل الصامت، أي ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، لذا يجب الانتباه فور ظهور تلك العلامات، وتنظيم العوامل التي تساعد على ارتفاعه، منعا للدخول في مشكلات صحية خطيرة، وفقاً لموقع Times of India.

والكوليسترول عبارة عن مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إليه لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، أو السكتة الدماغية.

علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول

برودة القدمين.

ثقل في القدمين.

تغير في لون جلد الساقين.

تشنجات في الساقين والقدمين أثناء النوم.

زيادة الألم أثناء المشي.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالجسم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى قلة الحركة والسمنة واتباع نظام غذائي غير صحي، يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ومعدلات الدهون الثلاثية.

وهناك حالات مرضية ينتج عنها ارتفاع مستويات كوليسترول ضار وتشمل:

داء الكلى المزمن.

داء السكري.

فيروس نقص المناعة البشري.

قصور الدرقية.

الذئبة.

وقد ترتفع مستويات الكوليسترول أيضًا نتيجة بعض أنواع الأدوية التي قد تأخذها لعلاج مشكلات صحية أخرى، مثل:

حب الشباب.

السرطان.

ارتفاع ضغط الدم.

اضطراب نظم القلب.

زرع الأعضاء.

عوامل الخطر

النظام الغذائي السيئ.

السمنة.

قلة ممارسة الرياضة.

التدخين.

الكحوليات.

الوقاية

تناول نظام غذائي قليل الملح.

تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

الحد من كمية الدهون عالية الكثافة.

التخلص من الوزن الزائد.

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة التمارين معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة.

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