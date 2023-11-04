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الامارات | نصائح للتخلص من مشكلة تقصف الأظافر

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من مشكلة تقصف الأظافر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الأظافر المتقصفة كابوساً مزعجاً للمرأة؛ حيث إنها تقلل من رقتها وأنوثتها وجمالها.

ولمواجهة تقصف الأظافر أوصت مجلة «Jolie» باستعمال مقوي الأظافر «Nail Hardener»، والذي يعمل على تقوية بنية الأظافر ويجعلها تتمتع بالمتانة والصلابة، وذلك بفضل احتوائه على مواد فعالة مهمة لصحة وجمال الأظافر مثل البيوتين والكيراتين.

وللحصول على نتائج ملموسة، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال باستعمال مقوي الأظافر بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً.

وينبغي أيضاً ترطيب الأظافر جيداً من خلال تدليكها بزيت الأظافر، وذلك لتجنب تعرضها للجفاف، والذي يعد واحداً من أهم أسباب التقصف.

كما ينبغي الإقلال من استخدام مزيل طلاء الأظافر، وتجنب قضم الأظافر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقصف الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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