الامارات | نصائح للتخلص من مشكلة تقصف الأظافر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل الأظافر المتقصفة كابوساً مزعجاً للمرأة؛ حيث إنها تقلل من رقتها وأنوثتها وجمالها.

ولمواجهة تقصف الأظافر أوصت مجلة «Jolie» باستعمال مقوي الأظافر «Nail Hardener»، والذي يعمل على تقوية بنية الأظافر ويجعلها تتمتع بالمتانة والصلابة، وذلك بفضل احتوائه على مواد فعالة مهمة لصحة وجمال الأظافر مثل البيوتين والكيراتين.

وللحصول على نتائج ملموسة، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال باستعمال مقوي الأظافر بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعياً.

وينبغي أيضاً ترطيب الأظافر جيداً من خلال تدليكها بزيت الأظافر، وذلك لتجنب تعرضها للجفاف، والذي يعد واحداً من أهم أسباب التقصف.

كما ينبغي الإقلال من استخدام مزيل طلاء الأظافر، وتجنب قضم الأظافر.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تقصف الأظافر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.