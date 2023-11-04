الامارات | «تاكاهيسا» تجربة عشاء مميزة مع ثلاثة طهاة عالميين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطعم تاكاهيسا، المطعم الياباني الواقع في فندق «سيزرز بالاس» في جزيرة بلوواترز، عن تقديم تجربة عشاء خاصة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري بإشراف ثلاثة من الطهاة المبدعين، بمن فيهم الطاهي الشهير ميتسوهارو تسومورا من مطعم مايدو المصنف سادساً ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، ما يعيد رسم ملامح مشهد الطهي في دبي.

ويقدم مطعم تاكاهيسا التجربة في ثلاثة أوقات مختلفة؛ عند الساعة 3:00 عصراً و 6:00 مساءً و9:00 ليلاً. ويوفر المطعم قائمة أوماكاسي اليابانية التقليدية المكونة من ثمانية إلى 10 أطباق من إبداع ثلاثة طهاة عالميين، وهم خبير السوشي تاكاشي ناميكاتا؛ وهيساو أويدا، المتخصص بإعداد أطباق لحم العجل؛ والشيف الزائر ميتسوهارو تسومورا. ويتم إعداد الأطباق باستخدام أفخر المكونات التي يتم شراؤها من سوق تويوسو للأسماك في اليابان، بالإضافة إلى لحم عجل كوبي الفاخر. وتضم القائمة أيضاً تشكيلة مستوحاة من أشهى أطباق مطبخ نيكي والمطبخ الياباني.

ومطعم تاكاهيسا هو وجهة طعام مميزة في دبي، ويشتهر بأطباقه اليابانية الشهية والاستثنائية. ويحرص الطاهيان المبدعان تاكا وهيسا على تكريس خبراتهما الواسعة في مجال الطهي لتوفير تشكيلة من النكهات الرائعة، وذلك من خلال استخدام أفخر أنواع المأكولات البحرية التي يتم شراؤها من سوق تويوسو للأسماك في اليابان، بالإضافة إلى لحم عجل كوبي واجيو الفاخر بتقييم A5 مع نسبة دهون بدرجة 12. وتم إدراج المطعم في دليل ميشلان في عام 2023.