الامارات | أفراس نهر إسكوبار ستخضع للقتل الرحيم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم كولومبيا اللجوء إلى القتل الرحيم للتخلص من أفراس النهر الـ166 التي كان يملكها زعيم المخدرات الشهير بابلو إسكوبار، وشهدت تكاثراً خارجاً عن السيطرة، وفق ما أفادت به وزيرة البيئة الكولومبية.

وكان بابلو إسكوبار أدخل في أواخر ثمانينات القرن العشرين، مجموعة صغيرة من أفراس النهر إلى حديقة الحيوانات في مزرعته الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق ميديين.

وبعد مقتله على يد الشرطة عام 1993، تُركت الحيوانات من دون أي رقابة، فتكاثرت بعشوائية في منطقة ملأى بالأنهر والمستنقعات، وهي أمكنة تعد موائل مثالية لهذه الثدييات، لأنها تبقى في المياه معظم اليوم، قبل أن تخرج منها عند الغسق لترعى العشب.