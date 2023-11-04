الامارات | أمل السورية تواصل رحلة «المعاناة» حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور كبير كان في استقبال أمل الصغيرة، في مدينة كاليفورنيا الأميركية، وهي دمية عملاقة لطفلة عملاقة بدأت رحلتها عبر العالم منذ أشهر، وجابت أبرز عواصم العالم لتروي معاناة الأطفال خلال سنوات الحرب الطويلة.

وستقطع أمل الصغيرة في رحلتها الأميركية مسافة 9000 ميل عبر انتقالها إلى المكسيك لرفع مستوى الوعي بمحنة اللاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء العالم.