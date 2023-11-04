الامارات | 5 نصائح للعناية اليومية بالشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثيرة هي العادات اليومية الخاطئة التي ترتكبها السيدات، وتتسبب في حدوث أضرار أو تلف في الشعر، بدءاً من صبغ الشعر وتفتيح لونه الأساسي، مروراً باستخدام المنتجات الخاطئة، وصولاً إلى الأدوات الخاصة بتسريح الشعر والتي تعتمد على الحرارة. وقدم مصفف الشعر العالمي، وسفير علامة «دايسون» ماثيو كولينز، الذي شارك في أسبوع دبي للموضة أخيراً، وقدم جلسات حول العناية بالشعر وكيفية تسريحه في المنزل، مجموعة من النصائح الخاصة بالعناية اليومية بالشعر من أجل ضمان صحته والحفاظ على حيويته باستمرار.

صحة الشعر

حيوية الشعر تبدأ من صحته، فالشعر ينمو من الداخل، ولكن لابد من الالتفات إلى الطريقة التي يتم التعاطي بها مع الشعر أثناء تسريحه. تعتبر الأدوات الساخنة التي تستخدم لتسريح الشعر، وكذلك المواد الكيميائية التي تفتح اللون الأساسي للشعر، من أكثر الأسباب المؤذية والمضرة بصحة الشعر. استخدام الأدوات التي تقوم على تقنية الحرارة غير المؤذية يغني النساء عن الاستعانة بالكثير من مستحضرات العناية بالشعر، والتي غالباً لا يمكنها إصلاحه تماماً.

استثمار خاطئ

عندما يكون الشعر متضرراً، تختار العديد من السيدات الاستثمار الخاطئ في طرق عناية ومستحضرات لا تزيد من صحة الشعر، إذ يدفعون مبالغ كبيرة على تلوين الشعر، وتسريحه بالأدوات الساخنة، ولكن حين يطلب منهن الاستثمار في الأدوات الصحية للشعر، قد لا يبدو الموضوع مقبولاً لدى الكثير من السيدات. كما أن تضرر الشعر غالباً ما يقود إلى وضع المزيد من الأموال على العلاجات وهذا يمكن تلافيه من خلال الأدوات الصحية.

الجسم الصحي

يعتبر الجسم الصحي المفتاح الأساسي للشعر الصحي، والاهتمام بالجسم يكون من خلال العادات اليومية الجيدة، بدءاً من الحصول على حاجة الجسم من الفيتامينات سواء من خلال التغذية أو المكملات، وصولاً إلى العلاجات التي تساعد الشعر، مع الإشارة إلى أن مجموعة من العلاجات التي تعتبر مرطبة وهي تقوم بترطيب الشعر لمدة وجيزة. لذا لابد من البحث عن العلاجات المناسبة لنوعية الشعر، وكذلك استخدام الشامبو المناسب.

غسل الشعر

تعتبر مسألة تحديد الوقت الخاص بغسل الشعر معقدة ولا توجد إجابة محددة حول عدد مرات غسل السيدة لشعرها خلال الأسبوع، لأنه من المتعارف عليه أن كثرة غسيل الشعر تضر به. تجدر الإشارة إلى عدم وجود قاعدة ثابتة لكل البشر، فلكل شخص قاعدة خاصة بنوعية شعره، ولكن حين لا يتم الاعتماد على غسل الشعر بالماء، يمكن التوجه إلى الغسيل الجاف لتخفيف أضرار الغسل اليومي للشعر، مع التوضيح بأن السباحة في أحواض السباحة تؤثر أيضاً على الشعر.

الطقس والحرارة

يمكن تسريح الشعر مرات محددة مع الاعتماد على المظهر الطبيعي في بعض الأحيان، والتوجه إلى الأدوات الآمنة عند اللجوء إلى تسريح الشعر، لأن الحرارة الزائدة على الشعر المصبوغ ستتطلب المزيد من العناية باللون. أما عوامل الرطوبة والحرارة الخارجية، فيمكن تجنب آثارها على الشعر ومظهره من خلال الحفاظ على صحة الشعر، لأن الشعر الصحي يمكنه تخطي كل العوامل الخارجية.