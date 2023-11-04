ماذا يحدث عند عض اللسان أثناء النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البعض منا يتعرض لموقف صعب أثناء النوم، وهو "عض" اللسان دون معرفة السبب وراء ذلك، ولكن يتطلب الأمر الانتباه لهذا الأمر منعا للتعرض لأزمات صحية صعبة.

عض الأسنان أثناء النوم هو اضطراب حركة متعلقًا بالنوم، والأشخاص الذين يُطبقون أسنانهم خلال النوم أكثر احتمالاً للإصابة باضطرابات أخرى، لأسباب غير معروفة في بعض الحالات.

وتشمل هذه الاضطرابات الشخير وتقطع النفس، وانقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

هناك العديد من أسباب عض اللسان، تشمل الآثار الجانبية للأدوية المضادة للصرع والاكتئاب، والتوتر الذي يؤثر على الصحة النفسية، والنوم بطريقة غير صحيحة.

تشمل الأعراض المحتملة لعض اللسان تقرحات اللسان، ونزيف اللسان، وألم اللسان.

للوقاية من عض اللسان، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

الابتعاد عن التوتر والقلق.

تنظيم وقت النوم.

وضع وسادة أسفل رأسك.

الابتعاد عن تناول الكافيين قبل النوم لأنه يسبب توتر النوم.

تقليل تناول علاج الاكتئاب.

عدم وضع الطعام بالفم أثناء النوم مثل نسيان "العلكة".

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