على عكس الشائع.. 6 فوائد لا تتوقعها لمشاهدة أفلام الرعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أفلام الرعب هي نوع من الأفلام التي تثير الخوف والرعب لدى المشاهدين، وعلى الرغم من أن هذه الأفلام تبدو غير ممتعة بالنسبة للبعض، إلا أنها تقدم عديداً من الفوائد غير المتوقعة.

في السطور التالية، نذكر لكم بعض الفوائد التي لم تتوقعها لمشاهدة أفلام الرعب، وفقًا لما جاء في موقع "India times".

- حرق السعرات الحرارية

أشارت دراسة أُجريت عام 2012 من قبل جامعة وستمنستر في المملكة المتحدة من 10 أشخاص مشاهدة أفلام رعب مختلفة إلى أن، رُوقِب معدل ضربات القلب وإخراج ثاني أكسيد الكربون وكمية الأكسجين لهؤلاء الأشخاص أثناء مشاهدتهم للفيلم.

وجد الباحثون، أن الشخص الذي شاهد الفيلم الأكثر رعبا أُصيب بالذعر والخوف، ما أدى إلى حرق السعرات الحرارية.

- تقوية جهاز المناعة

يساعد مشاهدة فيلم مخيف في تعزيز قدرة جهاز المناعة، عن طريق زيادة الدورة الدموية وخلايا الدم البيضاء، وهذا بدوره يُزيد استجابة الجسم للقتال أو الهروب.

- جيد لصحة الدماغ

يؤدي تدفق المشاعر عبر جسمك إلى إطلاق مجموعة من هرمونات السعادة في الدماغ، مثل الدوبامين والسيروتونين و الجلوتامات، لا تساعد هذه المواد الكيميائية على تعزيز الحالة المزاجية لديك فحسب، بل تحافظ على مستوى عالٍ من نشاط الدماغ.

- التغلب على المخاوف

نظرًا لأن أحداث وسيناريوهات أفلام الرعب قريبة جدًا من مخاوف حياتنا الحقيقية، فإن ذلك يساعدنا على مواجهة مخاوفنا بشكل أفضل في الواقع.

- الحد من التوتر

عندما نشاهد فيلم رعب، فإنك تواجه الخوف والتهديد بصورة آمنة، وهذا بدوره يساهم في تخفيف التوتر وتحسين الصحة العقلية.

- تحسين نشاط الدماغ

المشاهد المخيفة في أفلام الرعب تساعد على زيادة مستوى الأدرينالين وإطلاق الناقلات العصبية في الدماغ، ما يُحسن نشاط الدماغ.

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