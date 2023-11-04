العشاء المتأخر وعدم تناول الفطور… عادتان تهدد صحتك



محمد اسماعيل - القاهرة - جاءت نتائج دراسة كورية لجامعة هاليم، كوريا الجنوبية، أن تناول الطعام في وقت متأخر، وتجاهل تناول وجبة الإفطار يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك حسب ما أشارت مجلة Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

وقسم الباحثون 16121 شخصا شاركوا في هذه الدراسة، إلى أربع مجموعات وفقا لنظام النوم والتغذية، أفراد المجموعة الأولى كانوا ينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا ويتناولون وجبة الإفطار، أما أفراد المجموعة الثانية كانوا ينامون ويستيقظون مبكرا ولكنهم لم يتناولوا وجبة الفطور دائما، وتميزت عادات المجموعة الثالثة بالتأخر في النوم والاستيقاظ وتناول وجبة الفطور بانتظام، وأخيرًا أفراد المجموعة الرابعة فكانوا ينامون في وقت متأخر ويستيقظون متأخرين، وغالبا ما كانوا لا يتناولون وجبة الإفطار، وكان على المشاركين إبلاغ الباحثين عن وقت تناولهم لوجبة العشاء.

واكتشف الباحثون أن عدم تناول وجبة الفطور مع العشاء المتأخر يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي - اختلال عملية الأيض المرتبطة بالسمنة. والأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب وداء السكري وأمراض المفاصل والسرطان، وذلك نقلًا عن روسيا اليوم.

كما وجد الباحثون أيضا أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر وعدم تناول الفطور، يلحق ضررا كبيرا بصحة الرجال، حيث أن الرجال الذين لديهم هذه العادة يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الإناث.

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