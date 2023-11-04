رغم فوائده.. امتنع عن تناول الليمون في 5 حالات: منها تسوس الأسنان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر الليمون من الأطعمة متعددة الفوائد، التي يُفضل كثير من الأشخاص تناولها بجانب وجباته، وذلك كونه يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا، إلا أنه في بعض الحالات يصبح غير مناسب لصحة الجسم، بل ويسبب أضرارا كبيرة.

وتقدم «هن» خلال السطور التالية، أبرز الحالات الصحية التي لا يناسبها تناول الليمون، وذلك بحسب ما نشره موقعي «Insider» و«Stylecraze».

حالات يمنع معها تناول الليمون

1- الإصابة بحساسية الحمضيات:

في حالة كان الشخص يعاني من مرض حساسية الحمضيات، يجب تجنب تناول الليمون بشكل قاطع، كونه يحفز الجهاز المناعي لديه، وبالتالي إنتاج مادة الهيستامين، التي ينتج عنها ظهور مجموعة من الأعراض المؤلمة.

2- ارتجاع المريء:

يجب على مرضى ارتجاع المريء، الابتعاد عن تناول الليمون، لأنه يساهم في زيادة حمض المعدة وبالتالي يسمح بالارتداد إلى الحلق، مما يسبب الشعور بالحموضة الشديدة وألم الصدر والاحتقان وصعوبة البلع أثناء الأكل والشرب.

3- الإصابة بالصداع النصفي:

عندما يصاب الرأس بصداع نصفي قوي، فيعتبر من المهم عدم تناول الليمون سواء عصير أو غيره، وذلك يرجع إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة التيرامين، التي تسبب نوبات ألم الرأس الشديدة.

4- وجود تقرحات في الفم:

عندما يصاب الشخص بتقرحات في الفم، فمن الضروري التوقف عن تناول الليمون لاحتوائه على حمض الستريك، الذي يقلل من فرص الشفاء و اختفائه، وفقاً لما ذكرته جمعية طب الأسنان الأمريكية.

5- التعرض لتسوس الأسنان:

يعد الليمون خطرًا على مرضى تسوس الأسنان، إذ يحتوي على مستويات عالية من الأحماض، التي تؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي تغلق سطح السن من الخارج وتؤثر بشكل كبير على الأسنان.