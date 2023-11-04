منشور مفاجئ لابنة عمرو دياب عن فلسطين.. ماذا قالت؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، للحديث عما يحدث في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية والظلم الواقع على أصحاب الأرض منذ 1948، في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ابنة عمرو دياب تفاجئ الجميع بحديثها عن 7 أكتوبر

وبدأت جنا دياب، ابنة عمرو دياب حديثها عن علاقتها بالفلسطنيين، واصفة إياهم بإنهم شعب يحارب منذ 1948، قائلة: «اسمحولي قبل أن ابدأ، فأنا لست صحفية أو سياسية، ولكني إنسان يشعر، وأفهم الخطأ من الصواب، لقد أخذ أصدقائي الفلسطنيون الرائعون وعائلاتهم وقتهم لإيصال ما يجري في فلسطين، طوال السنوات الماضية، والتي عرفتهم فيها، كنت أجلس واستمع وأفهم كل المعلومات، ولقد علمت بالظلم الذي يواجهه الفلسطنيون لسنوات طويلة، والآن ونحن هنا أشاهد القصف على غزة وقتل الأبرياء بسبب قضية لم يتم حلها منذ 1948».

أقف بجانب الجميع، كانت هي الكلمة التي أحدثت جدلًا حول ما ذكرته ابنة عمرو دياب، خاصة إنها ذكرت اليوم الذي شهد طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي: «ما يحدث في غزة خطأ إنني أقف بجانب جميع المدنيون الذين قتُلوا منذ 1948، وحتى 2023، بما في ذلك من كان في 7 أكتوبر».

وعاودت ابنة عمرو دياب للحديث عن دعمها للعرب، مؤكدة أن قضيتهم لم تقل أهمية عن قضايا الغرب: «أنا لا أخشى التحدث عما هو خطأ وما هو صواب، اهتم بشعبي وبكل الناس، ويؤلمني ما تصوره وسائل الإعلام فحياة العرب مهمة مثل حياة اليهود، فهم كرماء، طيبون، ويستحقون الرعاية».

أمر وحيد طلبته جنا دياب في النهاية من الجميع، قائلة: «من فضلكم أحث الجميع على الصلاة أن تتوقف الوحشية، فموت أرواح بشرية بريئة لا يمكن أن تكون محل نقاش، نحن متساوون وحياة العرب لا تقل أهمية عن حياة الآخرون».

جانا دياب تدعم فلسطين

وخلال الأيام القليلة الماضية، دعمت جانا دياب ابنة الهضبة، القضية الفلسطينية، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على «انستجرام»، معلقة على الأحداث المؤسفة قائلة: «أدعو يوما ما أن يستيقظ الأطفال على أصوات الطيور وليس القنابل»، كما نشرت مقطع فيديو أوضحت خلاله محاولة الإعلام الغربي والصهيوني تشويه حقيقة ما يحدث في فلسطين».