عادات يومية شائعة تسبب أمراضا خطيرة.. منها القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص لا تهتم بتناول وجبة الإفطار، ومن عاداتها الحصول على وجبة العشاء في ساعات متأخرة من الليل، وتعتبر أن ذلك أمرا بسيطا، إلا أن علماء جامعة هاليم في كوريا الجنوبية، أعلنوا عن أن تلك العادات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

عادات غير صحية يفعلها العديد من الأشخاص يومياً، دون معرفة التداعيات السلبية التي يمكن أن تؤثر على صحة أجسامهم، وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرزها والجوانب غير الصحية لها، وذلك بحسب ما نشرته المجلة العلمية «Multidisciplinary Digital Publishing Institute».

دراسة حديثة عن أهمية تناول الفطور والنوم المبكر

كشفت دراسة حديثة إلى أن 16121 شخصا شاركوا فيعا، وقسمهم الباحثون إلى 4 مجموعات بحسب نظام النوم والتغذية، فالمجموعة الأولى كانت تذهب للنوم مبكرا ويستيقظون مبكرا ويتناولون وجبة الفطور، وعلى الجانب الآخر، أفراد المجموعة الثانية كانوا ينامون ويستيقظون مبكرا ولكنهم لم يتناولوا وجبة الفطور دائما.

فيما كانت عادات المجموعة الثالثة، متميزة بالسهر لساعات متأخرة والاستيقاظ وتناول وجبة الفطور بانتظام، أما بالنسبة لأفراد المجموعة الرابعة فكانوا ينامون في وقت متأخر ويستيقظون متأخرين، وغالبا ما كانوا لا يتناولون وجبة الفطور. وتابع المشاركين مع الباحثين وقت تناولهم لوجبة العشاء، وأظهرت الدراسة أن بعض العادات السيئة تسببت في الإصابة بالأمراض الخطيرة لتلك الأشخاص.

عادات يومية تسبب أمراض خطيرة للجسم

1- عدم تناول وجبة الفطور مع العشاء المتأخر يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائ.

2- يصاب الشخص الذي ينام متأخرا ونظامه الغذائي مضطرب، باختلال عملية الأيض المرتبطة بالسمنة.

- عدم تناول الوجبات اليومية بانتظام، تجعل الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وأمراض المفاصل والسرطان.

- أوضح الباحثون أن تناول وجبة العشاء في وقت متأخر وعدم تناول الفطور لمدة طويلة، يصيب الرجال بمشاكل صحية عديدة، منها أمراض القلب والأوعية الدموية، أكثر من الإناث بمراحل كبيرة.