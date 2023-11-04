نصائح لميزانية شهر كامل بدون حرمان.. تتضمن وجبات لحوم ودواجن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربط فكرة وضع ميزانية للطعام في المنزل لدى الكثير من النساء بالحرمان من الوجبات المفضلة، والتي بينها شراء اللحوم والدواجن وغيرها، لكن على العكس من ذلك هناك الكثير من خطط التوفير التي تساعدك على تناول ما تريدين وتوفري في نفس الوقت، وفق نصائح سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي.

ميزانية موفرة بدون حرمان

«كيف أخطط لميزانية موفرة بدون حرمان أطفالي مما يحبون؟» هو سؤال شائع بين الكثير من الأمهات، أجابت عليه الدكتورة سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي لـ«هُن» قائلة: «للتوفير بدون استهلاك وصرف فلوس كتير، يمكن لربات البيوت استخدام الدعم من التموين والذي يتيح توفير بعض السلع الغذائية من المكرونة والأرز والعدس والجبن والبيض التي توفرها المنافذ في شتى المحافظات في مصر، وكمان ممكن يشتروا أوزان قليلة من الخضراوات حسب احتياج الأم علشان تضمن عدم فسادها».

بالنسبة للحوم التي تشغل تفكير الأمهات، وكيف توفرها لأبنائها بدون أن تؤثر على ميزانيتها، قالت «عبد المطلب»: «كما يمكن الاقتصاد في اللحوم والدواجن من خلال شراء أوزان قليلة أيضا من المجمعات الاستهلاكية المضمونة واللي بتبيع بأسعار اقتصادية، وتقسيمها على عدة مرات مختلفة خلال الشهر، مع الاستفادة من العروض التي تتيحها بعض منافذ البيع والمحال التجارية».

طرق فعالة لتوفير ميزانية البيت

وهناك بجانب الميزانية عدة طرق فعالة للاقتصاد في المصاريف منها التالي:

- البداية من زراعة الأعشاب والخضروات، يستحب عمل حديقة أعشاب صغيرة على حافة النافذة، حتى تغنيكي لفترة عن شراء بعض الخضروات من الخارج، الأمر الذي يعمل على توفير النقود إلى حد كبير، ويساعد في ضبط الميزانية.

-لا تشتري المياه المعبأة في زجاجات، وهي واحدة من الأشياء التي تستهلك مبالغ مالية كبيرة، إذ كان الفرد في حاجه إليها، لذا يفضل الاعتماد بشكل كلي على المياه العادية.