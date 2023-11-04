شريهان تنشر فيديو لعهد التميمي تزامنا مع أحداث غزة.. «احتسبتها ابنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال صدى القضية الفلسطينة يدوي في العالم كله، وينشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مجازر الاحتلال الإسرائيلي في محاولات لإبادة أصحاب الأرض، منذ السابع من أكتوبر الماضي تحديدًا وعقب عملية طوفان الأقصى، لتبدأ مجازر الاحتلال ساعة تلو الأخرى، ويلتف حولها العديد من المشاهير لإيصال صوتهم ورسالتهم للعالم، والإعلام الغربي الذي يغلق أذنيه وعينيه عما يحدث.

شريهان تنشر فيديو صادم حول فلسطين

وفاجأت الفنانة الكبيرة شريهان، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو صادم للفلسطينية عهد التميمي، التي تعرض لها الاحتلال مرارًا وتكرارًا من طفولتها لشبابها، والتي ذاع صيتها منذ سنوات لوقوفها أمام الاحتلال.

وعلى الرغم من عدم ظهور «التميمي» في المشهد خلال هذه الحرب الدموية، إلا أن شريهان قررت تذكير الجميع بها من خلال مقطع فيديو صادم يوثق ما تعرضت له من قبل.

شريهان: احتسبت عهد ابنتي

الجدير بالذكر أنه في 2018، دعمت الفنانة شريهان عهد التميمي برسالة إنسانية عبرت فيها عن إعجابها بموقفها، وكيف تنظر لها كـ ابنة، مرفقة بعدة صور لها، ومدونة: «رسالة إلى ابنتي وصغيرتي عهد التميمي، صغيرتي.. كل عام وأنتي الخير والعهد للكرامة والصمود والعزّة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك .. لعرضك لوطنك.. ولنا».

وتابعت «شريهان»: «ابنتي وأنا أحتسبك ابنتي.. عفواً وأعتذر!! بل ابنة الأمة العربية بأكملها.. شاهدت في عينيكي الكبرياء والأمل، الشجاعة والإصرار والدفاع عن الحق، شاهدت نُور وسط ظلام كئيب كارثي حقاً طال عليه الانتظار.. شاهدت ذَهَب شمس فلسطين الأصلي والأصيل، نُور بديع نقي يبشر بصباح مستقبل أكيد قادم لا محال وشاء من شاء وأبى من أبى فلا يصح يا ابنتي إلا الصحيح .. شاهدت حياة وبراءة وسعادة أرواح شهدائنا الأبرياء ورحمة الله على شهيد الظلم والقهر والاستبداد واللا إنسانية»

واستطردت شريهان في كلماتها حينها: «أتألم وأتأسف وأنا أُرسل لكي رسالتي هذه وأنتي في ثّالث أسبوع من اعتقالك ظلمًا واستبدادًا وعدواناً مقيدة قهراً في سجون الاحتلال الصهيوني المغتصب بدم بارد!! .. وأتمنى أتمنى أتمنى أن يأتي يوماً ما.. إن كان في العمر بقية وأضمك في صدري وأقبل جبينك شرفاً ثم تأخذيني من يدي وتذهبي بي لقراءة الفاتحة على ابني الشهيد محمد الدرة وغيره الكثير من شهدائنا النبلاء الشرفاء الأبرياء.. دعائي وسلامي لكي يا صغيرتي.. أقبل جبينك وقلبك الصَّغير أقبل قلب حَبيبَتي نور، أقبل قلب ناريمان والدتك أقبل قلب والدك وجميع أفراد أسرتك الكريمة».