الامارات | رحل الرجل ويبقى الأثر.. اللغة العربية تفقد أحد أعلامها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات الأديب والناقد الجزائري الدكتور عبدالملك مرتاض الذي رحل أمس الجمعة، بعد أن أثرى المكتبة العربية بمؤلفات متنوعة، وكان أحد أعلام النقد العربي.

وتوفي عبدالملك مرتاض، الذي كان لدورات عدة أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء، عن 88 عاماً، ونعاه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كاتباً أمس: «انتقل إلى جوار ربه في هذه الجمعة المباركة الدكتور عبدالملك مرتاض أحد أعمدة اللغة العربية في الجزائر ومربي الأجيال.. رحل الرجل ويبقى الأثر.. تعازيّ العميقة لأسرة الفقيد وألهمهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».