عيد الحب المصري 2023.. قصة جنازة كانت سببا في الاحتفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من الأحداث المأساوية التي يشهدها العالم، لا يزال البحث عن عيد الحب المصري 2023، يتصدر محرك «جوجل» في يوم الاحتفال المصري، وكأنه بارقة أمل يسرق منها الكثير لحظة بعيدًا عن الأحداث، في محاولة لنشر الحب، وهو يوم الاحتفال الذي دعا له الكاتب والصحفي مصطفى أمين.

عيد الحب المصري 2023

وعيد الحب المصري 2023، يأتي اليوم، في يوم 4 نوفمبر من كل عام، إذ يعودالاحتفال به إلى عام 1974، وفقًا لرواية الكاتب والصحفي مصطفى أمين «1914-1997» ومقال آخر لـ مصطفى أمين نُشر في العام نفسه، الذي ناقش من خلاله قصة واقعية عاشها كانت سببًا في الدعوة للاحتفال بعيد الحب.

عيد الحب المصري 2023

وبحسب ما ذكرته صفية مصطفى أمين في حوار صحفي نُشر حينها، فإن الدعوة للاحتفال بيوم عيد الحب المصري، كانت نتيجة لقصة نشرها والدها في مقال بنفس العدد من العام 1974 إذ روى الكاتب أنه رأى في مثل هذا اليوم 4 نوفمبر، جنازة في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، لكن كان المشهد يثير استغرابه، إذ وُجد ثلاثة رجال فقط يسيرون في الجنازة، مع غياب الأعداد الكبيرة التي اعتاد المصريون عليها، ليختار «أمين» فكرة هذا التاريخ، مقترحًا أن يكون عيدا للحب بهدف نشر السلام والمودة بين أفراد المجتمع.

عيد الحب المصري 2023.. أفكار غير مكلفة للهدايا

ويبحث العديد من هدايا مناسبة لـ عيد الحب المصري 2023، غير مكلفة أو تقليدية، والتي سلط عليها موقع «dollarsprout» البريطاني الضوء، من قبل لاختيار أفضل هدايا عيد الحب الغير مكلفة.

أفكار هدايا عيد الحب 2023 للرجال

يمكنك الاختيار بين الإكسسوارات المميزة التي يقتنيها الرجال، ويفضلها الكثير منهم، إذ تعد أفضل وأسهل الاختيارات في عيد الحب المصري 2023

- ساعة نحاسية.

- ساعة سمارت بحسب النوع الذي يفضله.

- ربطة عنق أنيقة من الماركات واللون الذي يفضله زوجك أو خطيبك.

- اختاري من أنواع العطور التب يفضلها سواء كان ماركة عالمية أو محلية.

- قلم يحمل اسمه أو اسم مهنته.

- سماعة بلوتوث.

- سماعة رأس أو شاحن إلكتروني سواء للسيارة أو الهاتف.

- حقيبة عمل أو حقيبة لجهاز اللاب توب الشخصي.

- سيجارة إلكترونية إذا كان من المدخنين.

- الاشتراك له في جيم لممارسة الرياضة.

- ملابس رياضية له للماركة التي يحبها.

- حقيبة صالة رياضية مع مجموعة مختلفة من البروتينات.

- اسواره نحاسية أو جلدية تحمل تاريخ زواجكم أو موعد الخطوبة.

- طقم أزرار للأكمام يحمل اسمه.

- اهديه حزام جلدي.

- حافظ العملات المعدنية.

- ملابس شتوية تتناسب مع الطقس.

- ماكينة حلاقة كهربائية.

- ميدالية لمفتاح السيارة أو المنزل.

- جهاز بلاي ستيشن يمكنك أن تضعيه من المنزل وتتشاركا اللعب عليه ليلة عيد الحب.

- قميص النادي الذي يشجعه.

- قومي بإعداد سهرة احتفال رومانسية في المنزل مع طهي الأكلات التي يحبها.

- الدعوة على العشاء في المطعم المفضل لديه.

- مشاهدة فيلم رومانسي سويا في السينما

- مج حراري، أو مج يحمل صورته أو صورتكم معا.

إذا كان من محبي القراءة يمكنك أن تهديه كتب وروايات، مع مراعاة نوع الكتب الذي يفضلها، أو اهديه نوت بوك شخصي.