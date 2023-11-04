الفيديوهات الأولى من حفل خطبة كريم داش.. قدم شبكة من الألماس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش، بحفل خطبته، مساء أمس، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، بشكل مفاجئ بحضور الأهل والأصدقاء فقط، بعدما أخفى تفاصيل الحفل والخطبة عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوبة كريم داش.. من هي العروس؟

واحتفل كريم داش بخطبته على فتاة تدعى هايدي الخولي، والتي ظهرت متألقة في فستان مميز باللون الأبيض، من الستان والتطريزات «كب» مع أكمام اكستنشن من الجوبير.

كما اعتمدت العروس على الشعر الويفي، والمكياج الترابي، وظهر كريم داش ببدلة مختلفة عن اللون الأسود التقليدي.

الفيديوهات الأولى من حفل خطوبة كريم داش

ونشرت هايدي الخولي، خطيبة كريم داش، العديد من مقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهم يتشاركان الرقص والغناء سويًا رفقة أصدقائهما وأفراد العائلة.

كما ظهر كريم داش في إحدى اللقطات وهو يقدم لها شبكة من الألماس.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد داش هي مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل «جعفر العمدة» ومسلسل «الصندوق»، وذلك بعد نجاح مسلسل «مين قال» الذي عرض في رمضان 2022 ويعتبر فيلم «أبو صدام» أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.