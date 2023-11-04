يزداد الشعور بالألم في هذه الحالة .. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام، إن قلة النوم يمكن أن تقلل من ناقل عصبي محدد، يتسبب في زيادة شعور الجسم بالألم، وهي حالة طبية تعرف باسم "فرط التألم"، وكانت قد أشارت أبحاث متعددة عن علاقة الأمر بالأرق لكن آلية حدوث ذلك لم تكن معروفة، وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال نيوز توداي".

وذكر الدكتور شيكيان شين، أستاذ التخدير المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد والباحث الرئيسي: "تسبب قلة النوم انخفاض مستويات ناقل عصبي يسمى NADA داخل منطقة من الدماغ تسمى النواة الشبكية المهادية، ما يؤدي إلى زيادة حساسية الألم"، و يعاني حوالي ثلثي البالغين من أعراض الأرق في بعض الأحيان، نقلًا عن موقع 24 الاماراتي.

وتشير الأبحاث إلى أن الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم غالباً ما يعانون من آلام في الجسم، مثل الصداع، والصداع النصفي، وآلام أسفل الظهر، والألم المزمن.

وتشمل الأنواع الشائعة من الألم المزمن: التهاب المفاصل، وألم الرقبة، وألم الظهر، وآلام العضلات العامة، مثل الألم العضلي الليفي، وأنواع الصداع.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الألم المزمن يمكن أن يكون سبباً ونتيجة لعدم كفاية النوم.

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