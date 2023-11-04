5 تأثيرات صادمة.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك عند كتم العطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العطس هو رد فعل طبيعي للجسم لتنظيف الأنف من المواد المثيرة للحساسية أو الجراثيم.

وعندما يعطس الشخص يخرج الهواء بسرعة كبيرة من الأنف والفم، ما يساعد على طرد هذه المواد الضارة.

وقد يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى كتم العطس، خاصة في الأماكن العامة أو عندما يكونون محاطين بآخرين، ومع ذلك، فإن كتم العطس يكون خطيرًا ويؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، نذكرها لكم وفق ما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. تلف الحلق:

إغلاق فمك أو أنفك أثناء العطس يزيد الضغط في الشعب الهوائية من خمس إلى 20 مرة أكثر من العطس العادي.

ومن ثم ينتقل الضغط فقط إلى مناطق أخرى من الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف عينيك أو أذنيك أو الأوعية الدموية أو الحق.

2. بقع حمراء على الوجه:

قال الدكتور جيسون أبرامويتز، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الأمريكي: "يمارس العطس الكثير من الضغط، وقد تؤدي محاولة منعه إلى انفجار الشعيرات الدموية في العينين أو الأنف أو طبلة الأذن وهذا يسبب ضررا للوجه، ما يجعله أكثر احمرارا وبقع".

وأوضح: "قد ترى بقعة حمراء على مقلة العين أو حتى تعاني من نزيف صغير في الأنف، وفي الحالات الأكثر شدة يتسبب أيضا في تمزق طبلة الأذن".

3. تمدد الأوعية الدموية:

في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي تراكم الضغط في الوجه أيضا إلى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، يحدث هذا عندما يكون هناك انتفاخ في الأوعية الدموية الضعيفة.

ويمكن أن يؤدي انفجار الأوعية الدموية في الدماغ إلى نزيف في الجمجمة حول الدماغ، وهو أمر يهدد الحياة.

ويسبب النزيف تلفا كبيرا في الدماغ، حيث يموت ثلاثة من كل خمسة أشخاص في غضون أسبوعين من معاناتهم.

4. عدوى الأذن الوسطى:

بالنسبة لأولئك الذين يعطسون بسبب إصابتهم بالبرد أو الأنفلونزا، فإن منعه يمكن أن يسبب عدوى الأذن الوسطى، وذلك لأن العطس يساعد على تنظيف أنفك من الأشياء التي لا ينبغي أن تكون موجودة، بما في ذلك البكتيريا.

لذا فإن دفع الهواء الذي يحمل البكتيريا أو المخاط المصاب إلى الأذن الوسطى يمكن أن يسبب العدوى.

5. انهيار الرئة:

يتسبب كتم العطس في الشعور بعدم الراحة في صدرك، وهذا لأنك تضغط على الحجاب الحاجز، وهي عضلة في الصدر تساعدنا على التنفس.

وعلى الرغم من ندرة ذلك، فقد كانت هناك تقارير عن وجود الكثير من الهواء والضغط في الحجاب الحاجز وانهيار الرئتين لدى الأشخاص الذين يحاولون كتم العطس.

وتحدث هذه الحالة، المعروفة طبيا باسم استرواح الصدر، عندما يكون الهواء محاصرا بين الرئة وجدار الصدر.

وفي بعض الحالات، عندما تُحْتَجَز كمية صغيرة فقط من الهواء، فإنه عادة ما يُحَلّ من تلقاء نفسه.

ويمكن أن تكون الكميات الكبيرة من الهواء المحبوس خطيرة وتؤدي إلى الوفاة إذا لم تُعَالَج بشكل عاجل.

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