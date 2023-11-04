حذر منه هاني الناظر قبل مرضه.. ما علاقة فرد الشعر بالسرطان؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تخلوا صالونات التجميل من الفتيات اللواتي يذهبن لفرد شعرهن، وهي طريقة تجعلهن سعداء بالتغيير الذي يحدث، لكنها بالرغم من كونها خطوة مهمة إلا أنها لها العديد من الأضرار التي تصل للإصابة بالسرطان، كما أظهرت دراسة نشرها موقع «نيويورك تايمز»، بالإضافة إلى تحذير سابق من الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث، من تلك الخطوة مؤكدًا أن الفورمالين الذي يستخدم في فرد الشعر قد يسبب الإصابة بالسرطان.

دراسة تحذر من فرد الشعر بالمواد الكيميائية

قال ديدي ك. تيتيه، الأستاذ المساعد في الصحة العامة بجامعة تشابمان في دراسة نشرها موقع «نيويورك تايمز»: لقد حان الوقت لحظر استخدام مادة الفورمالين أو الفورمالديهايد الكيميائية في منتجات تنعيم الشعر، والموعد المستهدف للحظر هو أبريل 2024، ذلك لأن مادة الفورمالديهايد أساسية في أدوات فرد الشعر الكيميائية وعلاجات الكيراتين لها العديد من الأثار الضارة بالصحة على المدى البعيد والقريب.

ومن جانبها قالت تريسي وودروف، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو التي تبحث في التأثير الصحي للمواد الكيميائية الضارة: «إذا كنت تستنشق الفورمالديهايد، يؤدي ذلك إلى تفاقم الربو ويسبب السعال والصفير، تشير القاعدة المقترحة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى خطر حدوث مشاكل في التنفس، وتتفاقم الأعراض للإصابة بسرطان الرئة، وعلى الرغم من ارتباط الدراسات السابقة بالبشرة السمراء لكنها تؤثر على الجميع بلا استثناء».

ومن بين الآثار الضارة للمواد الكيميائية المستخدمة في فرد الشعر، فهي تسبب لسعة في الأنف والعيني ويهيج البشرة، كما أنها تسبب التعرض للفورمالدهيد الدوخة والصداع والغثيان والقيء وألم في الصدر، وزيادة التعرض لتلك المادة تسبب التهاب الشعب الهوائية، وفقا لوكالة حماية البيئة.

وقال الدكتور وودروف باحث آخر في الدراسة، إن بعض الناس أكثر حساسية للفورمالدهيد من غيرهم لكن التأثير على الجميع على حد سواء مع اختلاف نسبة التأثير، كما تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» إن أي شخص يعاني من رد فعل أو حساسية بعد استخدام منتج تنعيم الشعر يجب عليه التوقف عن استخدامه والتحدث مع طبيبه، ويمكن للمستهلكين أيضًا الإبلاغ عن تجربتهم إلى إدارة الغذاء والدواء.

آثار سلبية بعيدة المدى للفورمالدهيد

وقال الدكتور«تيتيه» إنه عند استخدام مواد فرد الشعر لفترة أطول وبشكل متكرر، زاد خطر الإصابة بالسرطان، وبالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج اللواتي يذهبن لصالون التجميل لتصفيف وفرد الشعر طمأنتهم طبيبة التجميل تريسي بيثيا، الأستاذة المساعدة في جامعة جورج تاون قائلة: «إذا ذهبت الفتيات لتصفيف الشعر لحضور حفل زفاف أو حفلة موسيقية أو شيء من هذا القبيل، فهذا يختلف تمامًا عما إذا كان سيذهب كل أسبوعين، أو كل شهر، أو كل شهرين، يمكن أن يكون أمنًا إذا كان لمرة واحدة فقط».

وقالت كيمبرلي برتراند، عالمة الأوبئة في مركز سلون للأوبئة بجامعة بوسطن والتي درست صحة النساء السود، إن الباحثين لم يحددوا بشكل قاطع المواد الكيميائية المحددة في أدوات فرد الشعر التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لكن العديد من الهيئات البحثية البارزة صنفت الفورمالديهايد على أنه مادة كيميائية مسببة للسرطان.

تحذير هاني الناظر من فرد الشعر

وخلال حديث تلفزيوني سابق، قال الدكتور هاني الناظر، إن المواد المستخدمة لفرد الشعر تسبب السرطان لأنها تحتوي على الفورمالين الشهير بالفورمالدهيد، رغم أن الشركات تكتب أنها خالية منه، موضحًا أن الشعر مثل السلسلة كلما كانت مقاربة يكون الشعر ناعمًا، وكلما وسعت يكون مموجا، ولذلك بوضع البروتين على الشعر فهو يملأ تلك الفراغات ويصبح الشعر ناعما، لذلك تسمى تلك المواد بالكرياتين أو البروتين، وحتى تثبت تلك المادة لـ6 أشهر حتى بعد الغسيل يجب وضع مادة لحفظ هذا البروتين، والفورمالين هو أكثر مادة مستخدمة للحفظ، حتى أنها تستخدم لحفظ الجثث، لذا توضع مع البروتين لتحافظ عليه حتى بعد الغسيل لمدة طويلة.